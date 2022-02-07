с В частности — пластик, переработанный из выброшенных в воду рыболовных сетей.

По словам Samsung, первыми устройствами, где будет использоваться такой пластик, станут флагманские смартфоны, презентация которых состоится 9 февраля. На эту дату компания назначила анонс линейки Galaxy S22. В настоящее время неизвестно, какие компоненты сделаны из этого пластика, об этом, вероятно, будет рассказано на мероприятии Unpacked. Можно предположить, что из переработанного пластика, как и в случае со смартфонами Apple, сделаны вставки для антенн.

Samsung указывает, что ежегодно в воды выбрасывается около 640 тонн рыболовных сетей. Они представляют угрозу для рыб, водных млекопитающих, моллюсков, коралловых рифов и прочих обитателей океанов. Такой мусор может нарушить природный баланс и привести к вымиранию некоторых видов океанической живности.


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