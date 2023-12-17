Geely представил смартфон с тонкими рамками и топовым процессором

Артем
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Китайский автобренд заколлабился с Meizu и представил свой первый смартфон. Модель приурочили к выходу электрокара Geely Galaxy E8, но назвать ее новинкой сложно.

Meizu 21 Galaxy Custom Edition не отличается от смартфона представленного в ноябре, за исключением задней крышки. Она разделена вертикально пополам — на глянцевую и матовую поверхности. Панель окрасили в серый — фирменный цвет автомобилей Geely, в углу расположены логотипы брендов.

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Конфигурация одна — Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ «оперативки» и хранилище на 256 ГБ. Остальные характеристики совпадают с оригинальным Meizu 21: 6,55-дюймовый OLED-экран, разрешение 1920×1800 с частотой 120 Гц, яркость 1800 нит и аккумулятор на 4800 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 80 Вт., Камеры от Samsung — 200+12+5 МП. 

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Для тех, кто не в курсе, Meizu в данный момент принадлежит Geely, поэтому совместку сложно назвать внезапной.

Пока официальная стоимость автосмартфона Meizu 21 Galaxy Custom Edition не объявлена.
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Источник:
IT Home
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Комментарии

+136
MusicXpess
Заколлабился я насяльника🤣
Сегодня в 13:57
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+9
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Дались вам эти тонкие рамки. А потом пальцами экран закрывается или ладонью. Да и мне, как крупному дяде, эти без рамок, держать крайне неудобно, плюс эта фигня с толщиной — все тоньше и тоньше.
Сделали бы толще но с норм батареей и ухватистость и автономность в плюсе.
Сегодня в 14:21
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