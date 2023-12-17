Geely представил смартфон с тонкими рамками и топовым процессором

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Китайский автобренд заколлабился с Meizu и представил свой первый смартфон. Модель приурочили к выходу электрокара Geely Galaxy E8, но назвать ее новинкой сложно.Meizu 21 Galaxy Custom Edition не отличается от смартфона представленного в ноябре, за исключением задней крышки. Она разделена вертикально пополам — на глянцевую и матовую поверхности. Панель окрасили в серый — фирменный цвет автомобилей Geely, в углу расположены логотипы брендов.Конфигурация одна — Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ «оперативки» и хранилище на 256 ГБ. Остальные характеристики совпадают с оригинальным Meizu 21: 6,55-дюймовый OLED-экран, разрешение 1920×1800 с частотой 120 Гц, яркость 1800 нит и аккумулятор на 4800 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 80 Вт., Камеры от Samsung — 200+12+5 МП.Для тех, кто не в курсе, Meizu в данный момент принадлежит Geely, поэтому совместку сложно назвать внезапной.Пока официальная стоимость автосмартфона Meizu 21 Galaxy Custom Edition не объявлена.