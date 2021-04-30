Google представит новые устройства или программное обеспечение для умного дома на конференции для разработчиков I/O 2021. Об этом сообщила сама компания. Мероприятие состоится 18 мая в онлайн-формате.Какие именно устройства будут представлены, Google не сообщает. Издание Android Authority уверено, что конференция будет посвящена умному дому.Тому есть несколько предпосылок. Недавно Google прекратила выпуск популярной линейки систем безопасности Nest. Возможно, на конференции мы увидим замену им. Кроме того, в этом году Google Assistant исполнится пять лет. Есть вероятность, что вокруг этого будет строиться план мероприятия.Ранее сообщалось, что Google Assistant для Android получит важное обновление. Голосовой помощник научится выполнять быстрые команды, такие как отключение будильника или приём звонка, без необходимости говорить «Окей, Google».