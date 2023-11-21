HIPER представила безрамочный телевизор Smart TV QLED Smart TV

QLED матрица и поддержка HDR: эффект как в кинотеатре

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Разрешение ULTRA HD 4K

Полноценный Smart TV в вашем телевизоре

Не только экран для Интернет-видео, но и полноценный ТВ

Производительность на высоте

Флагманский телевизор с потрясающей красочностью и реалистичным изображением в 4К разрешении оснащен матрицей QLED с подсветкой «Quantum Dot» (квантовые точки) и технологией HDR, которые позволяют передавать картинку с кинематографической точностью в расширенном диапазоне цветопередачи и контрастности.Телевизоры HIPER QLED Smart TV — это поколение умных телевизоров с превосходной графикой. Они обладают усовершенствованным дисплеем с высоким разрешением 4К и производительным четырехъядерным процессором ARM Cortex A53. Практически безрамочный экран в минималистичном корпусе идеально впишется в любой интерьер. Можно подобрать размер по любую комнату — линейку входят телевизоры с диагональю 43, 50, 55 и 65 дюймов.Новая линейка телевизоров HIPER оснащена QLED матрицей. Чтобы изображение на экране всегда было высокого качества и без засветов, светодиодная подсветка обеспечивает равномерное распределение света по всей поверхности экрана. Кроме того, дисплею на квантовых точках не грозит выгорание пикселей.Технология HDR поддерживает высокий диапазон яркости и контрастности, создавая кинематографический эффект. Динамическая оптимизация цветовых тонов формирует более глубокие оттенки черного и белого.ULTRA HD 4K обеспечит картинку максимальной детализацией. Формат экрана 16:9 с разрешением 3840 на 2160 пикселей идеальное соотношение для полного погружения. 4К для домашнего телевизора самый оптимальный вариант, так как контент в данном разрешении доступен на многочисленных сервисах и платформах, а вот ролики с разрешением выше пока что сложно найти.Широкий угол обзора 178° позволит смотреть на экран с любого ракурса: изображение не будет искажаться, а цвета сохранят свою яркость и насыщенность. Яркость 300 кд/м2 и контрастность 5000:1 также играют большую роль в формировании изображения.Новые телевизоры HIPER поддерживают самые современные видеокодеки: AV1 (AOMedia Video 1), HEVC (H.265) и WebM (VP9). Они позволяют воспроизводить контент скачанный на флешку или съемный диск.Телевизоры HIPER обладают интеллектуальной системой управления, в которой легко переключаться между телевидением и медиасервисами. Платформа Smart TV Android AOSP + TV UI на базе операционной системы Android 11 представляет простой и понятный интерфейс с подсказками. В комплекте с телевизором идет пульт ДУ с поддержкой Google Assistant.Широкий выбор предустановленных приложений: VK, RuStore, KION, Google Play, YouTube и многие другие помогут значительно сократить время настройки вашего телевизора и начать наслаждаться всеми возможностями сразу после покупки. Любимые фильмы, передачи, сериалы и шоу уже у вас в телевизоре — не нужно ничего устанавливать и загружать, достаточно подключить телевизор к домашнему Интернету через Wi-Fi.Если у вас нет подписки ни на один медиасервис — это не проблема, вместе с телевизором идет подарочная подписка KION на три месяца. Платформа предоставляет неограниченный доступ к сотням фильмов и сериалов российского и зарубежного производства с удобной навигацией и без рекламы. В коллекции KION как последние новинки, так и старые киноленты, которые будет приятно пересмотреть всей семьей.Также вместе с видеоконтентом пользователь получает доступ к различным приложениям и видеоиграм, которые можно установить через Google Play и RuStore. К слову, RuStore — это отечественный магазин приложений, в котором есть популярные видеоигры, недоступные в Google Play из-за санкций. Приложения также можно устанавливать с помощью APK-файлов.Помимо просмотра блогов на YouTube и сериалов в стриминговых сервисах, пользователь сможет полноценно наслаждаться телевидением. В каждом телевизоре установлены современные цифровые тюнеры с поддержкой стандартов: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, аналоговый (PAL, SECAM). Это значит, что телевизоры HIPER поддерживают цифровое эфирное, кабельное спутниковое ТВ, а также — постепенно уходящее аналоговое эфирное и кабельное ТВ.Одной из особенностей телевизоров HIPER является мощный 4-ядерный процессор ARM Cortex A53. Он основан на технологии ARMv8-A, которая поддерживает 64-битную адресацию, что позволяет использовать больший объем оперативной памяти и улучшить общую производительность устройства.Благодаря высокой тактовой частоте и многоядерной архитектуре, процессор ARM Cortex-A53 обеспечивает быстрое управление, улучшает масштабирование и позволяет достичь объемного изображения на экране. Большая контрастность и отчетливость элементов переднего плана создают впечатление глубины и объема картинки.Кроме того, процессор ARM Cortex A53 делает звук более реалистичным. Два встроенных динамика с мощностью по 10 Вт и технологией объемного звучания Dolby Digital+ позволят окунуться в виртуальное звуковое пространство.Все телевизоры имеют по два динамика с мощностью по 10 Вт, за исключением самой маленькой диагонали 43 дюйма, которая имеет динамики по 8 Вт.Телевизор HIPER SmartTV QLED 4K уже доступен для покупки в России. HIPER дает год гарантии на свои продукты с момента покупки и обеспечивает полноценную техподдержку по всем регионам страны: от горячей линии до ремонта в авторизованных сервисных центрах.