





Компания Honor объявила о готовности представить новый флагманский смартфон. Презентация состоится 28 февраля в ходе выставки Mobile World Congress (MWC) 2022 в Барселоне.Смартфон будет называться Magic4. Его дизайн и информация о технических характеристиках держатся в секрете. Устройство будет продаваться в разных странах мира, включая Россию.Смартфоны Honor по-прежнему популярны в России. По итогам 2021 года они заняли пятое место с долей 7%. По данным Counterpoint Research, доля Honor в Китае в конце 2021 года увеличилась вдвое по сравнению с предыдущим годом. В прошлом году компания выпустила несколько довольно удачных моделей, в том числе флагманскую линейку Honor 50 и первый в истории бренда складной смартфон Honor V.