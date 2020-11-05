Компания Huawei представила смартфон Huawei nova 8 SE. Как и ожидалось, он получил дизайн, откровенно заимствованный у iPhone 12.
В отличие от модели Huawei nova 7 SE, выпущенной в апреле этого года, новинка получила не IPS-экран, а OLED с небольшим полукруглым вырезом для фронтальной камеры. В смартфоне используется чипсет MediaTek Dimensity 720 или 800U (которых у Huawei припасено с большим запасом), 64-мегапиксельная камера и система быстрой зарядки (такая же, как у представленной недавно флагманской линейки Mate 40).
В Huawei nova 8 SE установлен экран диагональю 6,53 дюйма с разрешением Full HD+ и встроенным сканером отпечатков пальцев. Фронтальная камера 16-мегапиксельная, а основная камера оснащена четырьмя модулями: главный сенсор 64 Мп с апертурой f/1.9, 8-мегапиксельный ширик f/2.4, 2-мегапиксельное макро f/2.4 и 2-мегапиксельный датчик глубины f/2.4.
У смартфона 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ в накопителе, есть слот для карты памяти. Ёмкость аккумулятора составляет 3800 мАч, поддерживается быстрая 66-ваттная зарядка через порт USB Type-C. Также в наличии модули Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS и 3,5-мм аудиоразъём.
В Huawei nova 8 SE используется фирменная оболочка EMUI 10.1 на базе Android 10 с перспективой обновления до Android 11. Сервисов Google не будет даже в международной версии смартфона, вместо них установлены приложения Huawei.
Huawei выпустит две версии этой модели: стандартную — с процессором Dimensity 720 и улучшенную — High Edition с чипом Dimensity 800U. Обе обладают поддержкой сетей связи пятого поколения, но в первую можно установить SIM-карты 5G и 4G, а во вторую сразу две SIM-карты, подключенные к 5G.
Huawei nova 8 SE будет продаваться в Китае за 2599 и 2699 юаней в зависимости от процессора (в пересчёте на рубли — 30650 и 31 800 соответственно). Покупатели смогут выбрать из нескольких вариантов расцветки (чёрная, синяя, белая и небесно голубая).
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru