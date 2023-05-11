Huawei представила серию смартфонов HUAWEI P60 и другие флагманские продукты

Компания Huawei представила новые флагманские продукты для стран Ближнего Востока и Африки: смартфоны серии HUAWEI P60 и HUAWEI Mate X3, беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds 5, смарт-часы HUAWEI WATCH Ultimate, HUAWEI WATCH Buds, планшет HUAWEI MatePad Pro 11, а также ноутбук серии HUAWEI MateBook X Pro.Флагманский смартфон HUAWEI P60 Pro объединил в себе инновационные функции и современные технологии производства. Смартфон уже занял первое место в рейтинге камерофонов DxOMark с оценкой в 156 баллов. 48-мегапиксельная камера с передовым телеобъективом с захватом большого количества света приближает далекие объекты даже при слабом освещении, создавая при этом яркие и детализированные снимки. Кроме того, основная камера Ultra Lighting с самой большой в отрасли физической диафрагмой F1.4 способна пропускать значительное количество света для создания качественных снимков в условиях недостаточной освещенности. В сочетании с процессором HUAWEI XD Fusion Texture Engine такой высокий уровень проникновения света позволяет камере запечатлеть исключительные детали изображения при различных сценариях использования.Дизайн флагмана вдохновлен рококо – стилем, зародившемся во Франции в 18 веке. Задняя панель HUAWEI P60 Pro в цвете «Жемчужина рококо» обладает перламутровым оттенком, добиться которого удалось с помощью ручной работы и специального раскаточного оборудования. В состав перламутровой текстуры вошел натуральный жемчуг: использование минерального жемчужного напыления позволило добиться уникального рисунка, который отличается в каждом устройстве серии.Помимо этого, смартфон HUAWEI P60 Pro оснащен высокопрочным стеклом Kunlun Glass, повышающим удароустойчивость экрана в 10 раз. Стекло прошло высокотемпературный процесс выращивания нанокристаллов, что обеспечило формирование компактной структуры и повысило плотность материала. Долговечность HUAWEI P60 Pro также обеспечивает водонепроницаемость по стандарту IP68.HUAWEI P60 Pro будет доступен на Ближнем Востоке и в Африке в конце мая в фирменном интернет-магазине и магазинах-партнерах по рекомендованной розничной цене 3 999 AED (около 82 559 рублей).HUAWEI Mate X3 – тонкий и легкий складной смартфон весом 239 г. В сложенном состоянии толщина устройства составляет 11,08 мм., в раскрытом – 5,3 мм.Смартфон обладает двухсторонним шарниром в форме крыла. При создании HUAWEI Mate X3 впервые в отрасли использовался алюминиевый сплав авиационного класса с пределом прочности 700 МПа, который позволил сделать смартфон не только ультралегким и ультратонким, но также устойчивым к внешним воздействиям. Помимо этого, HUAWEI Mate X3 обладает особо прочным внешним и внутренним складным экраном. Наружный экран также изготовлен из ударостойкого фирменного стекла Kunlun Glass.Смартфон оснащен 50-мегапиксельной основной камерой Ultra Vision, широкоугольным модулем 13 МП и телеобъективом 12 МП с 5-кратным оптическим зумом, что позволяет делать снимки с высокой детализацией и яркой цветопередачей в любых условиях освещения.HUAWEI Mate X3 будет доступен на Ближнем Востоке и в Африке в конце мая в фирменном интернет-магазине и магазинах-партнерах по рекомендованной розничной цене 7 299 AED (около 150 687 рублей).HUAWEI FreeBuds 5 дарят максимальный комфорт и совершенно не ощутимы при ношении благодаря плавно изогнутой конструкции. Наушники оснащены ультрамагнитным динамическим драйвером, а также тройным адаптивным эквалайзером, что обеспечивает мощное и стабильное акустическое звучание. Наушники поддерживают быструю зарядку 5C. Время работы батареи составляет до 30 часов, а 5 минут в зарядном чехле обеспечивают 2 часа прослушивания. Усовершенствованная система активного шумоподавления для наушников полуоткрытого типа, а также функция шумоподавления на базе искусственного интеллекта помогают пользователям не отвлекаться на внешние шумы во время голосовых вызовов. Наушники могут быть подключены одновременно к двум устройствам на базе Android, iOS и/или Windows, а также автоматически переключаться между ними.HUAWEI FreeBuds 5 будут доступны на Ближнем Востоке и в Африке в фирменном интернет-магазине и магазинах-партнерах по рекомендованной розничной цене 599 AED (около 12 366 рублей).Корпус смарт-часов HUAWEI WATCH Ultimate выполнен из жидкого металла на основе циркония, что делает его самым твердым из всех существующих легких сплавов. Кроме того, HUAWEI WATCH Ultimate поддерживают 100-метровую водонепроницаемость, круглосуточный мониторинг здоровья, анализ ЭКГ, различные режимы дайвинга, возможность совершать Bluetooth-вызовы и сопряжение с другими устройствами. Время автономной работы составляет две недели, включая 24-часовой мониторинг сердечного ритма, отслеживание данных сна и 90 минут ежедневных упражнений.HUAWEI WATCH Ultimate появятся в продаже на Ближнем Востоке и в Африке в конце мая в фирменном интернет-магазине и магазинах-партнерах по рекомендованной розничной цене 2 999 AED (около 61 914 рублей).Флагманский ноутбук HUAWEI MateBook X Pro в металлическом корпусе из магниевого сплава весом 1,26 кг оснащен процессором Intel Core 13-го поколения, что обеспечивает эффективность работы в различных условиях. 3,1K-экран с диагональю 14,2 дюйма и точной цветопередачей гарантирует исключительную четкость и реалистичность воспроизведения оттенков, а сертификат защиты зрения TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 предотвращает напряжение глаз. Кроме того, HUAWEI MateBook X Pro предоставляет различные функции Умной видеоконференции для более естественного и комфортного общения во время онлайн-встреч. Модель также поддерживает режим производительности 30 Вт.HUAWEI MateBook X Pro будет доступен в «Чернильно-синем», «Белом» и «Космическо-сером» оттенках. Старт продаж устройства на Ближнем Востоке и в Африке запланирован на конец мая по цене 7 999 AED (около 165 139 рублей) на онлайн-платформах Huawei и у сертифицированных розничных продавцов.HUAWEI WATCH Buds представляют собой интеграцию двух устройств в одно и объединяют функции TWS-наушников и смарт-часов, что значительно повышает удобство в использовании. Благодаря таким фирменным технологиям, как HUAWEI TruSeen, HUAWEI TruSport и HUAWEI TruSleep умные часы HUAWEI WATCH Buds обеспечивают более качественный мониторинг здоровья и физической активности для своих пользователей.HUAWEI MatePad 11 дюймов 2023 обеспечивает визуальный опыт с эффектом погружения благодаря безрамочному экрану HUAWEI FullView 2.5K с высокой частотой обновления 120 Гц. Благодаря защите от синего света и мерцания, подтвержденной сертификатами TÜV Rheinland, экран приятен для глаз в любой обстановке. Планшет стал еще более удобным в использовании благодаря поддержке стилуса HUAWEI M-Pencil (2-го поколения) и съемной клавиатуры. Продуктивность позволят повысить такие полезные функции и приложения, как «Блокнот», SuperHub и режим нескольких окон.HUAWEI MatePad 11” появится в продаже на Ближнем Востоке и Африке в конце мая на онлайн платформах Huawei и во всех партнерских магазинах, покупатели смогут предварительно заказать планшет по цене 1 599 AED (около 33 011 рублей).