





На этой неделе компания ZTE представила флагманский игровой смартфон Red Magic 6 Pro. Одна из его особенностей — почти молниеносная зарядка.В комплектацию Red Magic 6 Pro входит 120-ваттный зарядный адаптер, и по заверению производителя он может запитать аккумулятор от 0 до 100% за 17 минут. На практике получается ещё быстрее — как показал эксперимент одного из первых пользователей Red Magic 6 Pro, смартфон можно зарядить полностью всего за 12 минут. Это абсолютный рекорд среди мобильных устройств, доступных в продаже.Примечательно, что зарядка аккумулятора до 50% занимает 5 минут. Этого заряда может вполне хватить смартфону на то, чтобы продержаться целый день.Red Magic 6 Pro получил топовые параметры. В смартфон установлен 6,5-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 165 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 888 со встроенным 5G-модемом с вентиляторной системой охлаждения, 12, 16 или 18 ГБ оперативной памяти, накопитель 128, 256 или 512 ГБ и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с зарядкой через USB Type-C.





Фронтальная камера встроена в грань над экраном, поэтому не мешает обзору на экране (что важно для геймеров), а основная камера тройная (64 + 8 + 2 Мп). Звук выводится через стереофонические динамики, Bluetooth или акустику, подключенную через 3,5-мм аудиоразъём. Смартфон двухсимочный, в качестве операционной системы используется Android 11 с фирменной оболочкой Red Magic OS 4.



Red Magic 6 Pro в зависимости от объёма памяти стоит в Китае от 680 до 1020 долларов, что в пересчёте на российскую валюту составляет приблизительно от 50 500 до 75 800 рублей. Продажи начнутся 11 марта.









