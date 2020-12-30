





Компания Acer представила на российском рынке 27-дюймовый монитор Nitro XV270U из своей популярной геймерской линейки Nitro. Новинка поддерживает разрешение WQHD при частоте обновления экрана в 75 Гц и технологии оптимизации изображения в играх, включая AMD FreeSync и Visual Response Boost.Acer Nitro XV270U — геймерский монитор с классическим дизайном чёрного корпуса и почти безрамочным экраном. Несмотря на лаконичный внешний вид устройства, инженеры Acer уделили внимание эргономике и комфорту, ведь геймеры проводят за компьютером не один час. Экран можно поднимать и опускать над столом, а также изменять его угол наклона, поворачивать на стойке на 360 градусов и даже переводить в портретный режим. Монитор оборудован 2-ваттными динамиками и разъёмом для наушников, а настройки вынесены в экранное меню виджета. Для подключения к компьютеру монитор оборудован двумя портами HDMI 2.0 и портом DisplayPort.27-дюймовый экран Nitro XV270U поддерживает разрешение WQHD (2560×1440 пикселей). Матрица IPS обеспечивает 100% охвата пространства sRGB и углами обзора в 178 градусов. Благодаря поддержке технологии HDR10, качество изображения не теряется в ярко освещённых или сильно затемнённых сценах в играх и фильмах.Но Nitro XV270U нельзя было бы назвать геймерским монитором, если бы всё ограничивалось только красивой картинкой. Сочетание частоты обновления экрана в 75 Гц и времени отклика в 1 мс с технологией VRB (Visual Response Boost) помогает устранить размытие в движении и сохранить чёткость изображения. Технология AMD FreeSync синхронизирует частоту обновления видеокарты и экрана монитора, чтобы устранить разрывы картинки при смене кадров. Предусмотрена быстрая смена профилей для разных жанров игр в экранном меню виджета, а технология Black boost поможет рассмотреть соперников, которые прячутся в тёмных и незаметных местах карт.Nitro XV270U поддерживает полный комплекс технологий защиты зрения, включая Acer Flicker-less (снижает мерцание экрана), Acer BlueLightShield (устраняет вредное излучение из синей части спектра света без потери качества изображения), Low dimming (позволяет снизить яркость экрана в помещениях со слабым освещением) и Acer ComfyView (борется с бликами на экране).Устройство доступно по цене 22 990 рублей.