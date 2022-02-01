AirPods Pro второго поколения могут лишиться хвостиков, чтобы стать менее заметными. Об этом сообщает инсайдер Bloomberg Марк Гурман.У Apple не стоит в приоритете выпуск нового поколения наушников. Кроме того, Pro-шки первого поколения поддерживают все самые современные технологии, вроде Spatial Audio.И тем не менее, есть вероятность, что компания обновит линейку в этом году. Отказом от ножек Apple хочет сделать наушники более миниатюрными. Визуально они будут напоминать TWS-гарнитуры Samsung.В AirPods Pro второго поколения также будут встроены фитнес-датчики. Предположительно, благодаря ним вы сможете отслеживать тренировки без Apple Watch или iPhone.Первыми такими наушниками у корейцев были Samsung Gear IconX, представленные в 2018 году. Они также умели анализировать физическую активность.