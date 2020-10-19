23 октября стартуют продажи двух новых смартфонов Apple — iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Их экран покрыт «керамическим щитом», который в четыре раза снижает риск повреждения при падении, но стопроцентной защиты, конечно, он не обеспечивает. С учётом высокой стоимости устройств многих пользователей наверняка интересует, сколько будет стоить внегарантийная замена экрана в случае поломки, и в некоторых странах уже объявлена стоимость этой услуги.
В США замена экрана iPhone 12 будет стоить 279 долларов. Такая же цена установлена для iPhone 12 Pro. В Китае по какой-то причине так же услуга будет обходиться обладателям новых смартфонов Apple заметно дороже — 320 долларов.
Стоимость замены экрана iPhone 12 в России пока неизвестна, но можно ожидать, что она уложится в предел 20-30 тысяч рублей. Это дорого, но стоит помнить, что услуга будет включать в себя установку нового «керамического щита», а это гораздо более сложный в производстве и дорогой материал, чем обычное закалённое стекло.
Вот как Apple описывает на своём сайте особенности Ceramic Shield:
При изготовлении Ceramic Shield в матрицу стекла добавляются керамические нанокристаллы, которые прочнее многих известных металлов. Звучит просто, но на самом деле это очень сложная технология, потому что керамические кристаллы непрозрачны. Только точно подобрав тип кристалла и степень его кристаллизации, мы смогли разработать уникальную формулу материала, который обладает прочностью керамики и прозрачностью стекла. Благодаря этому Ceramic Shield прекрасно подходит для дисплея — потому что он гораздо надёжнее.
Прочность — это хорошо, но нам хотелось обеспечить и защиту от царапин. Поэтому для Ceramic Shield используется тот же процесс двойного ионного обмена, который мы применяем для стеклянной задней панели: он обеспечивает прекрасную защиту от трещин, царапин и других мелких повреждений.
Мы добились такой прочности не только с помощью Ceramic Shield. Передняя панель устанавливается на одном уровне с корпусом, что создаёт дополнительную защиту. В итоге риск повредить iPhone при падении уменьшается в 4 раза.
Можно надеяться, что использование «керамического щита» действительно сведёт к минимуму риск повреждения экрана. Однако, как покажется себя эта защита, смогут прояснить только краш-тесты и опыт реального использования смартфонов.
Те, пользователи, которые приобрели расширенную гарантию AppleCare+, могут получить бесплатную замену экрана даже при поломке по их вине. С недавнего времени эта гарантия доступна в России, а её стоимость зависит от модели устройства.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru