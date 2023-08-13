iPhone 15 — достойный или отстойный? Аналитики не могут определиться





Примерно через месяц состоится презентация смартфонов Apple следующего поколения. Информация об этих устройствах уже есть, но она противоречивая. Одни аналитики считают, что владельцам iPhone 14 можно без сожаления пропустить iPhone 15 мимо и подождать ещё год, а другие — что новые айфоны будут значительно лучше прошлогодних.



На сайте Wccftech появились результаты тестирования iPhone 15 Pro в бенчмарке Geekbench 6. Судя по тестам, это устройство оснащено 6-ядерным процессором Apple A17 Bionic с тактовой частотой 3,7 ГГц. Оно набрало в однопоточном режиме 3269 баллов, а в многопоточном 7666 баллов, что намного больше, чем у iPhone 14 Pro (2493 балла и 6173 балла). Прирост производительности в сравнении с предыдущей моделью составил примерно 30%.



Аналитик с ником URedditor считает, что покупка iPhone 15 вместо iPhone 14 лишена смысла, поскольку новые модели будут представлять собой лишь слегка улучшенные версии предыдущих устройств. По его словам, они довольно посредственные и недостойны внимания, поэтому пользователям лучше дождаться выпуска iPhone 16 в 2024 году.



Предполагается, что в iPhone 15 и iPhone 15 Max действительно будет немного улучшений и даже сохранится прошлогодний процессор Apple A16 Bionic. iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут оснащены новым и гораздо более производительным чипом Apple A17 Bionic. Кроме того, ожидается, что все модели лишатся разъёма Lightning — вместо него будет использоваться USB Type-C, который Apple уже применяет в своих компьютерах, ноутбуках и планшетах.

