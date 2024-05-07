Новая колонка Beats засветилась в бета-версии iOS 17.5

Фархад
BP

Разработчик Аарон Перрис обнаружил в финальной бета-версии iOS 17.5 анимацию подключения ещё не представленной портативной колонки Apple Beats Pill.

Согласно содержанию iOS 17.5, новый Bluetooth-динамик будет доступен в трёх расцветках. При этом дизайн устройства не будет сильно отличаться от модели 2022 года, но получит крепление для ремешка и порт USB-C.

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Напомним, ранее новая колонка Beats Pill засветилась в роликах звезды НБА Леброна Джеймса и пилота Формулы-1 Даниэля Риккардо. Официальный анонс Beats Pill может состояться в ближайшие дни.
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Источник:
MacRumors
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