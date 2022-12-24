Итоги Года 2022

Итоги года: лучшие бюджетные смартфоны 2022 года по версии iGuides

Артем
До наступления праздников осталось совсем немного и прежде чем с головой погрузиться в праздничную суету, мы решили вспомнить самые интересные гаджеты 2022 года.

Мы уже подвели итоги и составили личный топ в следующих категориях:


В этом выпуске мы рассмотрим рейтинг доступных смартфонов, которые приглянулись нашей редакции.

Tecno Pova 4 Pro

0yt3kcx3q71y06nweran8k0b52dgd5uq.jpg

Пожалуй, самый любопытный представитель из всего списка с точки зрения дизайна. На фоне Tecno Pova 4 большинство брендов выглядят скучно и заурядно. Кроме того модель получила емкий аккумулятор на 6000 мАч. Да, это сказалось на его габаритах (164,79×77×9,19 мм), но именно за счет этого автономность у смартфона выше всяких похвал.

Технические характеристики:

  • Экран: 6,7″, AMOLED-дисплей, разрешение 1080×2460
  • Процессор: восьмиядерный Helio G99 6 нм
  • Память: 8/128 или 8/256 ГБ
  • Основная камера: 50 + 0,3 МП
  • Фронтальная камера: 50 МП
  • Аккумулятор: 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт


realme 10

tx29ocmtgu88y5p04e4jjmebi0j7fhyy.jpg

Самый бюджетный и на удивление один из самых интересных представителей топа. И если блестящий дизайн зайдет не всем, то благодаря оболочке realme UI 3.0 и дисплею Super AMOLED гаджету можно простить все. Впрочем, это не значит, что в остальных характеристиках смартфон подкачал. При соотношении цены и качества, у realme 10 явный перевес в сторону преимуществ.

Технические характеристики:

  • Экран: диагональ 6,4″, Super AMOLED-дисплей, разрешение 2400 × 1080
  • Процессор: Mediateck Helio G99
  • Оперативная память: 4/8 ГБ + 4ГБ виртуальной памяти
  • Накопитель: 128 ГБ
  • Основная камера: 50 МП (f/1.8) + 2 МП датчик глубины
  • Фронтальная камера: 16 МП (f/2.5)
  • Аккумулятор: 5000 мАч


Vivo T1

40w3l1poa0hvpkf4okhaxeda85f9dzs1.jpg

Создавая свои смартфоны, vivo всегда делает упор на качество съемки. Конечно, сравнивать гаджеты с моделями флагманского уровня не стоит, но в рамках бюджетного сегмента это, пожалуй, один из самых приемлемых вариантов для получения качественных снимков.

Технические характеристики:

  • Экран: диагональ 6,44″, AMOLED-дисплей, разрешение 2400×1080
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 680
  • Оперативная память: 6 ГБ + 2ГБ виртуальной памяти
  • Накопитель: 128 ГБ
  • Основная камера: 50 МП (f/1.8) + 2 МП (f/2.4) + 2 МП (f/2.4)
  • Фронтальная камера: 16 МП (f/2.0)
  • Аккумулятор: 5000 мАч


Xiaomi Redmi Note 11

redmi 11.jpg

Уже который год Xiaomi не снижает планку качества своих устройств. Redmi Note 11 это и AMOLED-экран с частотой до 90 Гц, и достойная автономность, и влагозащита, и добротный за свою цену стереозвук. Наличием портов гаджет также не обделили. В двух словах, новинка 2022 года получилась именно такой, какой привыкли её видеть фанаты бренда — достойной и доступной. 

Технические характеристики:

  • Экран: диагональ 6,43, AMOLED-дисплей, разрешение 2400 × 1080
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 680
  • Оперативная память: 4/6 ГБ
  • Накопитель: 64/128 ГБ
  • Основная камера: Четверной модуль, 50 (f/1,8) + 8 (f/2,2)+ 2 (f/2,4) + 2 МG (f/2,4)
  • Фронтальная камера: 13 МП (f/2,4)
  • Аккумулятор: 5000 мАч


Honor X7

honor.jpg

В целом, представленная модель не может похвастаться чем-то, что выделяло бы ее среди других конкурентов. С другой стороны, это по-прежнему очень удобная оболочка, ради которой многие остаются верны бренду. А учитывая наличие гугл-сервисов у фанатов Honor даже не возникает вопросов о смене гаджета, и этот факт не стоит игнорировать. В остальном — это крепенький бюджетник достойный внимания.

Технические характеристики:

  • Экран: диагональ 6.74″, IPS-дисплей, 1600×720
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 680
  • Оперативная память: 4/8 ГБ
  • Накопитель: 128 ГБ
  • Основная камера: Четверной модуль, 48 (f/2,2)+5 (f/2,4)+2 (f/1,8)+2 Мп
  • Фронтальная камера: 8 МП (f/2,0)
  • Аккумулятор: 5000 мАч

Samsung Galaxy A33 5G

samsung-galaxy-a33-5g-hands-on-r.jpg

Нет комплектного зарядного блока и разъема под наушники. И мы специально начали с претензий, потому что больше смартфон упрекнуть не в чем. Дизайн сочетает в себе лаконичность и плавность. Одно только оформление блока камеры смотрится необычно и свежо. В остальном это бюджетник южнокорейского гиганта не изменяющий своим принципам качества сборки с отличной автономностью и фотосъемкой, как на основную, так и на фронтальною камеры. 

Технические характеристики:

  • Экран: диагональ 6,4″, Super AMOLED-дисплей,1080×2400
  • Процессор: восьмиядерный Samsung Exynos 1280
  • Оперативная память: 4/6/8 ГБ
  • Накопитель: 128/256 ГБ
  • Основная камера: Четверной модуль, 48 Мп (f/1.8), 8 Мп (f/2.2), 5 Мп (f/2.4), 2 Мп (f/2.4).
  • Фронтальная камера: 13 Мп (f/2.2)
  • Аккумулятор: 5000 мАч

Poco M4 Pro 5G

Xiaomi-POCO-M4-Pro-5G-6-scaled.jpg

Можно сказать, что Poco уже оторвался подсознательной ассоциации с Xiaomi и постепенно обретает индивидуальность. Но если не кривить душой, то это всё тот полюбившийся бренд, что не есть плохо. Автономность на месте, AMOLED завезли, да и камеры очень даже на уровне. Плюсом в копилочку станет набор ярких цветовых решений и стильное оформление камеры.

Технические характеристики:

  • Экран: диагональ 6,43″, AMOLED, 2400 × 1080
  • Процессор: восьмиядерный MediaTek Helio G96
  • Оперативная память: 6/8 ГБ
  • Накопитель: 128/256 ГБ
  • Основная камера: тройной модуль, 64 (f/1,8) + 8 (f/2,2) + 2 Мп (f/2,4)
  • Фронтальная камера: 16 Мп (f/2,5)
  • Аккумулятор: 5000 мАч
В нашем телеграм-канале вы можете проголосовать за лучшие бюджетные смартфоны, выпущенные в 2022 году. Результаты мы подведём ближе к 2023 году.

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Итоги года: лучшие беспроводные полноразмерные наушники 2022 года по версии iGuides
Итоги года: лучшие флагманские смартфоны 2022 по версии iGuides
Итоги года: лучшие среднебюджетные смартфоны 2022 по версии iGuides
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Xiaomi выпустила 70-дюймовый телевизор за 19 000 рублей
В Россию стали завозить смартфоны Apple и Samsung с неприятными особенностями и ограничениями
В России начали продавать восстановленные iPhone, Apple Watch и MacBook. Цены — до 70% ниже, чем у новых

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+719
Eredy
А по версии читателей обновление требует ваше приложение
Сегодня в 17:36
#
Георгий Лямин
+1600
Георгий Лямин Eredy
Да оно не только по версии читателей требует обновления. В ближайшее время его ждать не стоит.
Сегодня в 18:05
#
+1
Nour Radu
Опять Telegram… У меня его нет, хотел проголосовать. Нафига вам сайт если всё черер Телегу (голосовать, обои скачивать итд)…
час назад в 19:46
#
Купить рекламу