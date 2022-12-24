Итоги года: лучшие бюджетные смартфоны 2022 года по версии iGuides

Мы уже подвели итоги и составили личный топ в следующих категориях:
- Смарт-часы
- Среднебюджетные смартфоны
- Флагманские смартфоны
- Планшеты
- TWS-наушники
- Любимые гаджеты главного редактора iGuides
- Лучшие беспроводные полноразмерные наушники
В этом выпуске мы рассмотрим рейтинг доступных смартфонов, которые приглянулись нашей редакции.
Tecno Pova 4 Pro
Пожалуй, самый любопытный представитель из всего списка с точки зрения дизайна. На фоне Tecno Pova 4 большинство брендов выглядят скучно и заурядно. Кроме того модель получила емкий аккумулятор на 6000 мАч. Да, это сказалось на его габаритах (164,79×77×9,19 мм), но именно за счет этого автономность у смартфона выше всяких похвал.
Технические характеристики:
- Экран: 6,7″, AMOLED-дисплей, разрешение 1080×2460
- Процессор: восьмиядерный Helio G99 6 нм
- Память: 8/128 или 8/256 ГБ
- Основная камера: 50 + 0,3 МП
- Фронтальная камера: 50 МП
- Аккумулятор: 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт
realme 10
Самый бюджетный и на удивление один из самых интересных представителей топа. И если блестящий дизайн зайдет не всем, то благодаря оболочке realme UI 3.0 и дисплею Super AMOLED гаджету можно простить все. Впрочем, это не значит, что в остальных характеристиках смартфон подкачал. При соотношении цены и качества, у realme 10 явный перевес в сторону преимуществ.
Технические характеристики:
- Экран: диагональ 6,4″, Super AMOLED-дисплей, разрешение 2400 × 1080
- Процессор: Mediateck Helio G99
- Оперативная память: 4/8 ГБ + 4ГБ виртуальной памяти
- Накопитель: 128 ГБ
- Основная камера: 50 МП (f/1.8) + 2 МП датчик глубины
- Фронтальная камера: 16 МП (f/2.5)
- Аккумулятор: 5000 мАч
Vivo T1
Создавая свои смартфоны, vivo всегда делает упор на качество съемки. Конечно, сравнивать гаджеты с моделями флагманского уровня не стоит, но в рамках бюджетного сегмента это, пожалуй, один из самых приемлемых вариантов для получения качественных снимков.
Технические характеристики:
- Экран: диагональ 6,44″, AMOLED-дисплей, разрешение 2400×1080
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 680
- Оперативная память: 6 ГБ + 2ГБ виртуальной памяти
- Накопитель: 128 ГБ
- Основная камера: 50 МП (f/1.8) + 2 МП (f/2.4) + 2 МП (f/2.4)
- Фронтальная камера: 16 МП (f/2.0)
- Аккумулятор: 5000 мАч
Xiaomi Redmi Note 11
Уже который год Xiaomi не снижает планку качества своих устройств. Redmi Note 11 это и AMOLED-экран с частотой до 90 Гц, и достойная автономность, и влагозащита, и добротный за свою цену стереозвук. Наличием портов гаджет также не обделили. В двух словах, новинка 2022 года получилась именно такой, какой привыкли её видеть фанаты бренда — достойной и доступной.
Технические характеристики:
- Экран: диагональ 6,43, AMOLED-дисплей, разрешение 2400 × 1080
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 680
- Оперативная память: 4/6 ГБ
- Накопитель: 64/128 ГБ
- Основная камера: Четверной модуль, 50 (f/1,8) + 8 (f/2,2)+ 2 (f/2,4) + 2 МG (f/2,4)
- Фронтальная камера: 13 МП (f/2,4)
- Аккумулятор: 5000 мАч
Honor X7
В целом, представленная модель не может похвастаться чем-то, что выделяло бы ее среди других конкурентов. С другой стороны, это по-прежнему очень удобная оболочка, ради которой многие остаются верны бренду. А учитывая наличие гугл-сервисов у фанатов Honor даже не возникает вопросов о смене гаджета, и этот факт не стоит игнорировать. В остальном — это крепенький бюджетник достойный внимания.
Технические характеристики:
- Экран: диагональ 6.74″, IPS-дисплей, 1600×720
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 680
- Оперативная память: 4/8 ГБ
- Накопитель: 128 ГБ
- Основная камера: Четверной модуль, 48 (f/2,2)+5 (f/2,4)+2 (f/1,8)+2 Мп
- Фронтальная камера: 8 МП (f/2,0)
- Аккумулятор: 5000 мАч
Samsung Galaxy A33 5G
Нет комплектного зарядного блока и разъема под наушники. И мы специально начали с претензий, потому что больше смартфон упрекнуть не в чем. Дизайн сочетает в себе лаконичность и плавность. Одно только оформление блока камеры смотрится необычно и свежо. В остальном это бюджетник южнокорейского гиганта не изменяющий своим принципам качества сборки с отличной автономностью и фотосъемкой, как на основную, так и на фронтальною камеры.
Технические характеристики:
- Экран: диагональ 6,4″, Super AMOLED-дисплей,1080×2400
- Процессор: восьмиядерный Samsung Exynos 1280
- Оперативная память: 4/6/8 ГБ
- Накопитель: 128/256 ГБ
- Основная камера: Четверной модуль, 48 Мп (f/1.8), 8 Мп (f/2.2), 5 Мп (f/2.4), 2 Мп (f/2.4).
- Фронтальная камера: 13 Мп (f/2.2)
- Аккумулятор: 5000 мАч
Poco M4 Pro 5G
Можно сказать, что Poco уже оторвался подсознательной ассоциации с Xiaomi и постепенно обретает индивидуальность. Но если не кривить душой, то это всё тот полюбившийся бренд, что не есть плохо. Автономность на месте, AMOLED завезли, да и камеры очень даже на уровне. Плюсом в копилочку станет набор ярких цветовых решений и стильное оформление камеры.
Технические характеристики:
- Экран: диагональ 6,43″, AMOLED, 2400 × 1080
- Процессор: восьмиядерный MediaTek Helio G96
- Оперативная память: 6/8 ГБ
- Накопитель: 128/256 ГБ
- Основная камера: тройной модуль, 64 (f/1,8) + 8 (f/2,2) + 2 Мп (f/2,4)
- Фронтальная камера: 16 Мп (f/2,5)
- Аккумулятор: 5000 мАч