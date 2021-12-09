Небольшое обновление увеличивает оперативную память в смартфонах Samsung

Xiaomi заблокировала смартфоны в Крыму

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Google Pay на Samsung Galaxy Watch 4 появился еще в 10 странах. В России тоже можно платить часами?

Xiaomi заблокировала смартфоны в Крыму? Компания рассказала о ситуации

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