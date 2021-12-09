Модельный ряд Samsung Galaxy S22 будет стоить столько же, сколько и Galaxy S21 на старте продаж. Об этом сообщает SamMobile.
Минимальная стоимость модели Galaxy S22 составит $800. Столько же стоил Galaxy S21 в минимальной комплектации (8+128 ГБ). Смартфоны традиционно представят в первом квартале следующего года.
Напомним, на старте продаж в России стоимость Galaxy S21 составила 74 990 руб. за версию на 128 ГБ и 79 990 руб. за модификацию с 256 ГБ. Galaxy S21+ стоил 89 990 руб. с 128 ГБ и 94 990 руб. с 256 ГБ. Galaxy S21 Ultra на 128 ГБ стоил 109 990 руб., версия на 256 и 512 ГБ — 114 990 и 127 990 руб. соответственно.
Модельный ряд Samsung Galaxy S22 будет единственным прямым конкурентом серии iPhone 13. Новое поколение смартфонов Apple представили в сентябре этого года, с ценами можно ознакомиться здесь.
Samsung планирует увеличить продажи своих флагманских смартфонов в следующем году, поэтому логично, что она не стала завышать цены. По имеющимся данным, она надеется реализовать 14 млн штук Galaxy S22, 8 млн Galaxy S22+ и 11 млн Galaxy S22 Ultra.
Также SamMobile стала известна цена предфлагмана Galaxy S21 FE. По его данным, он будет продаваться за $700, то есть разница между ним и Galaxy S22 в минимальной конфигурации составит всего $100.
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