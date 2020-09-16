iPhone 12

15 сентября Apple представила новые планшеты и смарт-часы. В долларах они стоят только же, как прошлогодние модели, а в рублях цены стали выше.

iPad восьмого поколения с минимальными характеристиками оценен в 329 долларов, то есть так же, как и iPad седьмого поколения в 2019 году. Рублёвая же цена поднялась на две тысячи — с 27 990 до 29 990 рублей.

То же самое относится к Apple Watch, только рост ещё более заметный: Apple Watch Series 6 стоят как и Series 5 годом ранее — 399 долларов, а российская цена на новые часы выросла на 4 тысячи — с 32 990 до 36 990 рублей.

Очевидно, что повышение цен затронет все новые продукты Apple, которые будут выпущены в этом году, в том числе линейку iPhone 12, появление которой, по слухам, запланировано на конец октября или начало ноября. Как сильно подорожают смартфоны, сказать сложно, но с учётом того, что iPhone 11 с минимальными характеристиками на старте продаж стоил 59 990 рублей, можно ожидать, что iPhone 12 может быть оценен в 65, а то и 70 тысяч рублей.

Рост цен очевидным образом вызван ослаблением рубля по отношению к доллару и другим мировым валютам. Год назад за доллар давали и просили 64,4 рубля, а сейчас он стоит 74,4 рубля. Доллар подорожал примерно на 15% и потянул за собой цены почти на все импортные товары.


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