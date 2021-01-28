





Хотите, чтобы у вас были здоровые зубы и приятная улыбка? Тогда вам необходима электрическая зубная щётка. В сравнении с обычными щётками электрические чистят зубы, дёсны и полость рта гораздо более эффективно, что возможно благодаря кропотливому научному подходу, использующемуся при их разработке. Давайте разберёмся, какие аспекты нужно учесть при выборе самой первой электрической зубной щётки.. Электрически зубные щётки бывают механическими и ультразвуковыми. Механическая щетка очищает вращающейся и движущейся щетиной. В ультразвуковой щётке высокоскоростной моторчик генерирует вибрации, которые через щетину и воду передаются зубам и дёснам. Второй тип щёток обычно очищает намного мягче и бережнее.. Обращайте внимание на толщину и жёсткость волосков в щетине. Слишком толстые волоски не способны проникать в пространство между зубов, а слишком жёсткая щетина может привести к кровоточению дёсен и даже повредить эмаль зубов.. Как и в случае с любыми другими устройствами, лучше всего, чтобы щётка заряжалась как можно быстрее и работала без подзарядки как можно дольше.. Слишком сильный шум от зубной щётки может не только раздражать, но и привести к более серьёзным проблемам — например, головной боли. Он также может негативно влиять на окружающих людей, поэтому при выборе щётки стоит обращать внимание на то, насколько она шумная. Если есть возможность проверить щётки в деле, проверьте, какая из них шумит меньше других.Электрическая зубная щётка Oclean Air2 — оптимальный выбор для тех, кто подбирает себе первый аксессуар такого рода, не хочет экспериментировать и тратить время на сравнение. Она опережает другие щётки в том же ценовом диапазоне по всем перечисленным выше критериям.Oclean Air2 — одна из самых тихих электрических зубных щёток, её пиковое значение шума составляет всего 45 дБ, а это лишь слегка громче комариного писка. В этой щётке используется ультразвуковой мотор, со скоростью вращения 40 тысяч оборотов в минуту, чего более чем достаточно для эффективной чистки полости рта. В то же время для уменьшения шума в Oclean Air2 применяется технология Original Whisper Clean Ultrasonic Noise Reduction, а в щетине достаточно тонкие волоски, способные проникать в труднодоступные места между зубов. Щётка поддерживает два режима чистки в зависимости от ваших нужд. Полностью зарядить её можно за 2,5 часа, заряда хватит на месяц. Она лёгкая, удобная в переноске, простая в обращении, с эргономичной ручкой и защищена от проникновения воды внутрь корпуса по стандарту IPX7. А самое главное — у неё очень хорошее соотношение возможностей и цены, поскольку она стоит всего около 30 долларов.Oclean Air2 станет прекрасным выбором в качестве самой первой электрической зубной щётки в вашей жизни. Возможно, в дальнейшем вам захочется приобрести более продвинутую модель, но именно с этой щётки вы начнёте знакомство с новой для себя категорий товаров для поддержания здорового образа жизни.