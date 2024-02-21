Названы точные размеры iPad Pro и iPad Air 2024 года. Вот это здоровяки!

Олег

iPad Air


В сети появилась подробная утечка о будущих iPad, которые должны выйти до конца года. Информацию опубликовал 9to5Mac.

Слухи об увеличении диагоналей будущих планшетов уже появлялись ранее — инсайдеры ожидают, что iPad Air теперь будет продаваться в двух размерах 10,9 и 12,9 дюйма. При этом габариты корпуса увеличатся у всех планшетов Pro.

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Вот обновленные размеры:

  • iPad Pro 11 дюймов (текущий): 247,6 x 178,5 x 5,9 мм
  • iPad Pro 11 дюймов (новый): 249,7 x 177,5 x 5,1 мм
  • iPad Pro 12,9 дюйма (текущий): 280,6 x 214,9 x 6,4 мм
  • iPad Pro 12,9 дюйма (новый): 281,5 x 215,5 x 5,0 мм
  • iPad Air 12,9 дюйма (новый): 280,6 x 214,9 x 6,0 мм

Примечательно, что в размерах увеличатся даже те модели, которые сохранят прежнюю диагональ дисплея. Источник полагает, что это произойдет из-за новой OLED-панели в iPad Pro: планшеты станут больше, но при этом тоньше. Если говорить о габаритах, то грядущие iPad Pro обещают стать самыми большими планшетами в истории Apple. А еще — самыми дорогими

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Источник:
9to5Mac
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