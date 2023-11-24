Каким будет следующий iPad Air и когда он выйдет

С момента релиза актуального iPad Air прошло более 600 дней, но Apple пока не спешит его обновлять. Видимо, компания готовит крупный апдейт с огромным количеством нововведений. Собрали самые ожидаемые изменения в iPad Air 6-го поколения в этом материале.Напомним нынешний iPad Air 5, представленный в марте 2022 года, оснащён 10,9-дюймовым LCD-дисплеем, сканером отпечатка пальца Touch ID в кнопке питания, чипом M1, 5G-модемом, обновленной селфи-камерой на 12 Мп с поддержкой Center Stage, а также быстрым портом USB-C.По данным инсайдеров, Apple планирует выпустить сразу две новые модели iPad Air в первой половине 2024 года. Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо заявил, что компания готовит 10,9- и 12,9-дюймовые «эйры». Впервые модельный ряд будет доступен в нескольких размерах. Интересно, что при этом устройства сохранят стандартные LCD-дисплеи с частотой обновления 60 Гц.Следующие модели iPad Air, скорее всего, будут оснащены чипами Apple M2, но также есть вероятность, что они получат процессор M3. Это обеспечит значительный прирост производительности и снижение энергопотребления по сравнению с чипом M1 в текущей модели.Скорее всего, новые iPad Air также будут поддерживать Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, поскольку Apple уже добавила эти два стандарта в последние модели iPad Pro, iPhone 15 Pro и большинство новых компьютеров Mac.Других улучшений ждать не стоит. Новинки сохранят те же камеры, дизайн и другие элементы, которые сейчас используются в iPad Air 5.Ожидается, что Apple запустит массовое производство новых 10,9-дюймовых и 12,9-дюймовых моделей iPad Air в первом квартале 2024 года. Релиз может состояться в рамках ежегодной мартовской презентации или во время конференции разработчиков Apple WWDC в июне, если что-то пойдёт не по плану.