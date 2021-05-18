Издание 9to5Mac нашло упоминание новых беспроводных наушников Apple Beats Studio в коде iOS 14.6, выпущенной в понедельник 17 мая. Кажется, в Купертино готовят к выходу новую гарнитуру. 

Судя по программному коду, наушники назовут Beats Studio Buds. Это будет TWS-гарнитура с зарядным кейсом, как AirPods. она окажется более компактной относительно Powerbeats Pro. Напомним, эта модель получила дополнительное крепление для лучшей фиксации в ухе и возможности занятия спортом в наушниках. 
Исходя из полученных данных, 9to5Mac выяснило, что наушники получат чип для быстрого сопряжения с iPhone, систему активного шумоподавления и поддержку голосового помощника Siri. 

Издание полагает, что Beats Studio Buds выйдут в продажу в один день с релизом пространственного аудио, представленного ранее. Предположительно, это случится в первой половине июня. 

Ранее ожидалось, что одновременно с показом новой возможности в Apple Music выйдут AirPods 3. Они заменили бы второе поколение линейки самых популярных наушников в мире. Есть версия, что следующая модель получит амбушюры для более надежной фиксации в ухе и звукоизоляции. 


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Источник:

9to5mac 9to5mac

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