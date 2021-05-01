









Начиная с модельного ряда iPhone 12, компания Apple убрала из комплектации своих смартфонов проводные гарнитуры. В прошлом году была представлена доступная модель Bluetooth-наушников Beats Flex, которые теперь потенциально претендуют на роль самого первого аксессуара к айфону и могут стать негласным заменителем тех самым EarPods.Комплект Beats Flex почти не отличается от любых других беспроводных наушников. В коробке, помимо гаджета, вы найдете: сменные накладки, проводок для зарядки USB-C-USB-C, техническую документацию и фирменную наклейку. В целом без излишеств, в упаковке использовались переработанные материалы.В визуальном плане модель Flex — прямой наследник Beats с некоторыми незначительными изменениями. Дизайн минималистичный без акцента в спортивные модели. Для тестирования м выбрали вариант в классическом черном цвете с ярким логотипом красного цвета.Кабель-лапша получился довольной прочным с разной жесткостью. Например, провода, идущие от наушников к органам управления мягкие, а соединительный кабель, который находится во время прослушивания на шее более упругий. Сразу стоит отметить, это самые доступные наушники в модельном ряду Beats, поэтому защиты от воды они не получили.На левом блоке управления расположены кнопки регулировки громкостью, многофункциональная клавиша для управления воспроизведением и ответа на звонки, а также отверстие микрофона и порт для зарядки. На правом блоке размещена кнопка включения/подключения. В каждом наушнике встроены магниты, они предназначены для того, чтобы провода не спутывались, пока Beats Flex лежат в кармане или рюкзаке. При соединении магнитов воспроизведение автоматически ставится на паузу.Стандартные накладки изначально показались великоватыми, но в итоге идеально сели и подбор других размеров н понадобился. Сами по себе наушники очень легкие, во время длительного тестирования дискомфорт не ощущается.Beats Flex после первого соединения с устройством Apple автоматически добавляются к списку доступных гаджетов в Apple ID, а это означает, что они можно будет быстро переключаться. К айфону наушники подсоединяются автоматически, а вот на Android для этого нужно установить фирменное приложение.Переходим к субъективному восприятию и впечатлению. Звучат Beats Flex, как мне показалось, по-новому и нетипично. Возникает ощущение, что Apple решила сделать наушники доступным не только в плане цены, но и в звучании. Я ожидал привычных для Beats подчеркнутых и проработанных низких частот, а вместо этого получил почти ровную линию в срезе частотного диапазона без каких-либо перекосов и сатураций в верха или низы. Послушав разные жанры, на мой взгляд, Beats Flex звучат очень близко к Sennheiser, поэтому я немного подстраивал эквалайзер в Spotify под свое личное предпочтение.В целом звучание Beats Flex произвело положительное впечатление, поскольку оно дает пространство для выбора и не навязывает какую-либо свою сцену. Активное шумоподавление отсутствует, да и не стоило его ожидать, учитывая стоимость наушников — 4 990 р. на сайте Apple, но по Яндекс.Маркету можно найти наиболее выгодные предложения. Модель доступна в четырех цветовых решениях: черный, синий, серый и желтый.Производитель заявил до 12 часов прослушивания, в моём случае наушники попросились на зарядку спустя 11 часов 27 минут. Около 10 минут подзаряда обеспечивают примерно около 90 минут прослушивания.Beats Flex заняли удобную нишу среди конкурентов по цене до 5000 рублей. На стороне доступных беспроводных наушников от Apple хорошая эргономика, длительное время автономной работы и ровное звучание. Если ваши уши избалованы TWS-решениями, то наличие соединительного провода может стать поводом обойти Flex стороной. Несмотря на это, у них есть все шансы стать популярными за счет ценника и тесной интеграции с экосистемой Apple.