





Чего только не придумают энтузиасты по всему миру. Видеоблогер из Китая решил навсегда решить для себя проблему разряженных гаджетов.Handy Geng всегда с завистью смотрел на сверстников, когда те заряжали свои смартфоны по нескольку раз от одного портативного аккумулятора. Инженер решил всерьез подойти к делу и показал друзьям, кто здесь главный. Судя по всему вопрос портативности его не очень беспокоил, а вот над автономностью он поработал на славу.Изобретение блогера рассчитано для 60 разных девайсов, от обычных смартфонов до бытовых приборов и электросамокатов. Устройство с легкостью справляется с одновременным подключением электрической печи, стиральной машинки, телевизора, да всего, что можно подключить к сети, ибо размер имеет значение.Остается решить только вопрос транспортировки, но наверняка от такого аккумуляторного гиганта можно зарядить какое-нибудь средство передвижения.