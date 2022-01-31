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Чего только не придумают энтузиасты по всему миру. Видеоблогер из Китая решил навсегда решить для себя проблему разряженных гаджетов.

Handy Geng всегда с завистью смотрел на сверстников, когда те заряжали свои смартфоны по нескольку раз от одного портативного аккумулятора. Инженер решил всерьез подойти к делу и показал друзьям, кто здесь главный. Судя по всему вопрос портативности его не очень беспокоил, а вот над автономностью он поработал на славу.


Изобретение блогера рассчитано для 60 разных девайсов, от обычных смартфонов до бытовых приборов и электросамокатов. Устройство с легкостью справляется с одновременным подключением электрической печи, стиральной машинки, телевизора, да всего, что можно подключить к сети, ибо размер имеет значение.

Остается решить только вопрос транспортировки, но наверняка от такого аккумуляторного гиганта можно зарядить какое-нибудь средство передвижения.


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