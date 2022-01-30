Ведущий YouTube-канала Gadget Addict заказал с AliExpress несколько наиболее популярных пауэрбанков и выяснил, что их характеристики очень далеки от заявленных. Он нарвался на подделки известного бренда Romoss, причём внутри устройств оказались лишние предметы-утяжелители.



Блогер разобрал пауэрбанк с заявленной ёмкостью 10000 мАч и обнаружил, что плата с контроллером зарядки подключена только с двум батареям из пяти, а три оставшиеся представляют собой пустышки, заполненные чем-то, похожим на песок. После замеров выяснилось, что реальная ёмкость этого пауэрбанка меньше 1500 мАч, причём заряжать от него смартфон может быть опасно, поскольку напряжение то появляется, то пропадает.







В пауэрбанке с заявленной ёмкостью 30000 мАч оказался плоский аккумулятор (вроде тех, которые используются в смартфонах и планшетах), а для утяжеления к нему приклеено несколько металлических пластин. Реальная ёмкость лишь немногим превысила 4500 мАч.







Примечательно, что у этих товаров тысячи продаж и восторженных отзывов. Почти никого из покупателей не насторожило то, что ёмкость аккумуляторов в разы ниже заявленной, и, тем более, никто не догадался заглянуть внутрь корпуса. Люди таскают с собой тяжёлые пауэрбанки, думая, что их хватит надолго, а на деле почти весь вес приходится на бесполезные утяжелители.







