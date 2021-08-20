



RR Auction завершил торги по нескольким раритетам, имеющим отношение к Стиву Джобсу, Стиву Возняку и основанной ими компании Apple. Самым дорогим лотом оказался компьютер Apple I, собранный Возняком в гараже семьи Джобса, когда компания Apple только начинала свою деятельность.



Компьютер Apple I носит серийный номер 01-0068, он находится в состоянии, близком к идеальному. В 2002 году этот экземпляр был продан на Vintage Computer Festival Роджеру Вагнеру. Именно Вагнер, который дружит с сооснователем Apple Стивом Возняком и является одним из первопроходцев рынка персональных компьютеров, выставил на аукцион часть своей коллекции.







Всего было произведено 200 компьютеров Apple I, в рознице они продавались за 666 долларов. В 2014 году одна из плат была продана на аукционе за 905 тысяч долларов, а в последние годы коллекционеры не выкладывают за них более 500 тысяч.



За Apple I в комплекте с клавиатурой, кассетником, кассетами, монитором, адаптерами и инструкцией с автографом Возняка удалось выручить 464 876 долларов, что составляет примерно 34,5 миллионов рублей по текущему курсу. И это даже не самый дорогой лот.



Намного дороже ушла инструкция от Apple II с дарственной надписью и автографом Стива Джобса — её купили за 787 484 доллара (около 58,5 миллионов рублей). Отпечатанное на принтере письмо Стива Джобса с его подписью было продано за 479 939 долларов (35,7 миллиона рублей, а запечатанная коробка с софтом NeXTSTEP и подписью Стива Джобса, сделанной маркером поверх плёнки, за 210 235 долларов (15,6 миллиона рублей).



Выпуск журнала MacWorld, на котором расписались Джобс и Возняк, продан за 201 021 доллар (15 миллионов рублей), а кожаная куртка, ставшая знаменитой из-за фотографии, на которой Стив Джобс показывает средний палец офису компании IBM, за 66 466 долларов (около 5 миллионов рублей).



Все лоты можно увидеть на сайте RR Auction.







