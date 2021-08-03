



13 августа бостонская компания RR Auction проведёт аукцион, на которой будет продано несколько редких вещей, к которым имеет отношение экс-глава Apple Стив Джобс. Мероприятие должно привлечь внимание коллекционеров со всего мира.



RR Auction планирует продать кожаный бомбер, известный по фотографии сделанной в 1983 году, на которой Стив Джобс показывает средний палец логотипу IBM, стоя у здания этой компании. Эксперты оценивают эту куртку примерно в 25 тысяч долларов.







Также будет выставлен один из 175 первых компьютеров Apple, которые были собраны в гараже родителей Джобса Стивом Возняком. Изначально Джобс и Возняк продавали их по 666 долларов, а сейчас цена за такой раритет в идеальном состоянии может достигать 800 тысяч долларов.



Начальная цена лота составит 50 долларов, организаторы надеются, что она поднимется до 450 тысяч с учётом того, что компьютер находится не в идеальном состоянии и после реставрации оценивается в 7 баллов из 10. К компьютеру прилагается клавиатура, кассетный магнитофон Panasonic для загрузки и записи программ, кассеты и 11-страничная инструкция по эксплуатации.







На аукционе будут и другие лоты, в том числе журнал MacWorld с автографами Стива Джобса и Стива Возняка, материнская плата Macintosh (тоже подписанная) и руководство по эксплуатации Apple II с напутственной надписью, адресованной Джулиану Брюеру — сыну Майкла Брюэра, который вёл переговоры о продажах товаров Apple в Великобритании.







