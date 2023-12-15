Lego перевыпустит культовую камеру Polaroid SX-70

Артем
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Объектив сборного гаджета сможет фокусироваться на объектах и делать «снимки» с лего-человечками по нажатию клавиши затвора.

Конструктор Polaroid OneStep SX-70 состоит из 516 деталек с настоящим объективом и внутренним механизмом для «проявки» фотографий. Все работает как по-настоящему, ну почти. После сборки можно зафиксировать объект через окуляр видеоискателья, сфокусировать изображение и нажать на клавишу спуска.

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Правда вместо реальных фото в ладони окажутся цветные заготовки, которые перед съемкой. На снимках лего-человечки занимаются своими повседневными делами, а на одном из них можно узнать Эдвина Лэндома — создателя Polaroid SX-70. Также в упаковке с импровизированными снимками будет набор стикеров с юмористической отсылкой со слоганом «НЕ СНЯТО НА КАМЕРУ LEGO Polaroid».
Складной фотоаппарат моментальных снимков Polaroid SX-70 впервые был выпущен в 1972 году и мгновенно стал хитом, хотя и довольно дорогим. С 1973 году астронавты SkyLab использовали камеру для сравнения изображений солнца на мониторах космических станций, а знаменитый фотограф Энди Уорхол использовал устройство в создании своих работ.

Сейчас набор уже доступен для предзаказа и появиться в продаже 1 января 2024 года. Цена вопроса — $80 за комплект (~7 тыс руб).
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Источник:
New Atlas
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