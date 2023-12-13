Lenovo выпустила недорогие внешние SSD ThinkPlus на 1 ТБ и 2 ТБ

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Китайский производитель электроники Lenovo представил новый портативный твердотельный накопитель (SSD) ThinkPlus TSU302.Lenovo ThinkPlus оснащён флагманским чипом и контроллером для быстрой и стабильной передачи данных. Он предлагает адекватную скорость чтения/записи до 550 МБ/с и порт USB Type-C (3.2 Gen 1).Корпус новинки сделан из алюминиевого сплава, а внутри расположена пластина для эффективного рассеивания тепла во время активного использования. Разумеется, девайс вполне компактный. Его габариты составляют 74,7 x 43,9 x 8,6 мм, а вес - 50 г.Свежий SSD от Lenovo пока доступен только в Китае в двух версиях: на 1 ТБ стоит 399 юаней ($55/5000 рублей) и на 2 ТБ за 759 юаней ($105/9500 рублей).