Lenovo выпустила недорогие внешние SSD ThinkPlus на 1 ТБ и 2 ТБ

Фархад
SSD

Китайский производитель электроники Lenovo представил новый портативный твердотельный накопитель (SSD) ThinkPlus TSU302.

Lenovo ThinkPlus оснащён флагманским чипом и контроллером для быстрой и стабильной передачи данных. Он предлагает адекватную скорость чтения/записи до 550 МБ/с и порт USB Type-C (3.2 Gen 1).

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Корпус новинки сделан из алюминиевого сплава, а внутри расположена пластина для эффективного рассеивания тепла во время активного использования. Разумеется, девайс вполне компактный. Его габариты составляют 74,7 x 43,9 x 8,6 мм, а вес - 50 г.

Свежий SSD от Lenovo пока доступен только в Китае в двух версиях: на 1 ТБ стоит 399 юаней ($55/5000 рублей) и на 2 ТБ за 759 юаней ($105/9500 рублей).
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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

vla9imir9
+26
vla9imir9
Лучше уже T7 взять от самсунга, да чуть дороже, но 3.2 gen 2(1000/1050), да и по надежности нареканий к ним нет, Т5 в сервисе лежит у нас, ветеран уже, но состояние s.m.a.r.t. как у нового…
49 минут назад
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