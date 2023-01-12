LeTV выпустила клон iPhone 14 Pro — с Dynamic Island и даже USB Type-C

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Китайская компания LeTV представила в своей родной стране смартфон S1 Pro. В его дизайне явно угадываются очертания свежего флагмана Apple, только этот клон стоит в десять с лишним раз дешевле и гораздо хуже по большей части параметров.LeTV S1 Pro получил IPS-экран диагональю HD+ (1600×720 пикселей), процессор Unisoc Tiger T7510 со встроенным 5G-модемом, 8 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128 ГБ и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с 10-ваттной зарядкой через порт USB Type-C.В верхней части экрана размещена фронтальная камера с разрешением 5 Мп, а вокруг неё имеется овальный вырез с интерактивной областью, которая работает почти по тому же принципу, что и Dynamic Island в iPhone 14 Pro. Эта область может увеличиваться или уменьшаться, отображая различные элементы — например, музыкальный плеер или уведомления от приложений. Основная камера только кажется тройной, на самом деле в ней всего один 13-мегапиксельный модуль.LeTV S1 Pro продаётся в Китае за 899 юаней, что составляет приблизительно 9 тысяч рублей. Будет ли этот смартфон поставляться в другие страны, неизвестно.