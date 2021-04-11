Microsoft ведет переговоры о покупке компании Nuance Communications, занимающейся технологиями искусственного интеллекта и проложившей основу для разработки голосового помощника Siri. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg.О соглашении может быть объявлено уже на этой неделе. Предполагаемая сумма сделки — $56 долларов за акцию, хотя условия все еще могут измениться.По данным Bloomberg, капитал Nuance будет оценен примерно в $16 млрд. Это 23% выше цены, выставленной во время закрытия торгов в пятницу.Акции Nuance выросли на 3,4% в 2021 году, в результате чего рыночная стоимость компании составила почти $13 млрд. Nuance внесла весомый вклад в развитие Siri. Распознавание речи голосового ассистента Apple основано на разработках этой компании.Акции Microsoft подорожали на 15%, ее рыночная стоимость превышает $1,93 трлн. Компания продолжает активно заключать сделки. В прошлом месяце стало известно, что компания ведет переговоры о приобретении сервиса видеоконференций Discord.