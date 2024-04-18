Милота дня: музыкальная кормушка для котиков и пёселей. Грех такую не купить

Под лапами питомца, мини-рояль издает короткий аккомпанемент, а вместо оваций маэстро получает заслуженную вкусняшку.Такую идею воплотили американские энтузиасты из The Pet Piano. Кормушку назвали в честь своего же стартапа. Она выглядит в виде маленького пианино с настоящими клавишами. Когда питомец подходит к инструменту и нажимает лапкой на клавиатуру, раздается короткая мелодия, а из нижнего отсека выпадает корм. Объем порции и музыкальное сопровождение настраивается в приложении. Там же можно отследить, сколько пушистый слопал за день и ограничить, если тот переедает.The Pet Piano собрана из дерева, а внутри помещается до двух литров корма. Авторы считают, что так особо активные животные будут меньше докучать хозяев во время работы.Стоимость The Pet Piano составляет $150 (~14 тыс руб). Пока доступен предзаказ на IndieGoGo. В розницу гаджет попадет в октябре 2024 года.