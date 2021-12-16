Компания Motorola привезла в Россию новую версию смартфона razr 5G в расцветке blush gold («Розовое золото»). Модель razr 5G blush gold — это узнаваемый с первого взгляда дизайн, самый большой внешний экран среди смартфонов в форм-факторе «раскладушка» и ни с чем не сравнимое ощущение возможности завершить звонок, просто захлопнув телефон. За счет запатентованной конструкции шарнира смартфон в раскрытом состоянии остается гладким и ровным на сгибе (дисплей изгибается в форме капли), а при складывании не остается зазора между двумя половинами устройства. Запас в 200 000 открытий-закрытий позволит активно использовать устройство более пяти лет.

«За счет крайне лимитированного объема поставки motorola razr 5G blush gold мы ожидаем высокий интерес к новинке среди покупателей, которые любят быть в центре внимания и ценят моду, а также стиль и эксклюзивность своих аксессуаров», — отметил Александр Романюк, глава Motorola в России. 

В сложенном состоянии razr 5G blush gold можно поместить даже в самую маленькую сумку, а если раскрыть устройство, пользователю становятся доступны преимущества OLED-экрана диагональю 6,2 дюйма. При интенсивном использовании (около 100 раз в день) понадобится более 5 лет, чтобы достичь предела долговечности устройства. Вешний дисплей Quick View диагональю 2,7 дюйма открывает возможность отвечать на сообщения, совершать видеозвонки, использовать карты, делать селфи, открывать приложения и даже играть в игры в сложенном состоянии. Расширенные элементы управления телефоном и индивидуальной настройки дисплея позволяют выходить за рамки привычных сценариев использования.

Рекомендованная розничная цена Motorola razr 5G blush gold составляет 135 000 рублей. Устройство доступно в ограниченном объеме в сети магазинов «Связной», «М.Видео», а также в интернет-магазине motorola-shop.ru.


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