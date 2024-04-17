Наушники с «шумодавом» оказались опасны для мозга. Используйте их как можно реже

Артем
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Ученые выяснили, что частое использование шумоподавления может стать причиной ослабления слуха. Причем нарушения затрагивают мозг, а не барабанные перепонки.

Активное шумоподавлене (ANC) — распространенная функция в большинстве современных наушниках. Она позволяет приглушать фоновые звуки, оставляя вас наедине с музыкой. По словам Дэвида МакАльпайна, директора Macquarie University Hearing, слишком частое использование «шумодава» может стать причиной «скрытой потери слуха». 

При использовании функции шумоподавления, мозг переходит в режим повышенной чувствительности. Со временем нейронные связи ослабевают и перестают обрабатывать звук на должном уровне.

«Это похоже на изменение шифрования вашего мозга. Даже если изменить то, что вы слышите, есть вероятность не вернуть прежние навыки мозга. Это необратимо», — сообщает исследователь.

Однако это не означает, что функцией совсем не стоит пользоваться. Если вы проводите слишком много времени в искусственно созданной тишине, вашему мозгу может быть трудно «слушать» звук на нормальном уровне. Поэтому включать «шумодав» стоит дозировано, делать перерывы, и не выкручивать громкость на максимум.

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Источник:
Gizmodo
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Комментарии

Anatoly076
+159
Anatoly076
Дичь какая-то !!! Новость, что какие-то ученые, провели какие-то исследования, выяснили непонятно что!
Ну а если серьезно и по порядку: 1. У этого исследования есть lSBN, DOl, ISSN? Ну или хотя бы ResercherID самого исследователя? Кто такую гипотезу исследовал и защитил результаты? 2. Наушники (массово) с шумодавом стали активно появляться и использоваться (ну вот прямо всеми) последние 5-7 лет. Интересно, то что нет реальной (в долгую) статистики вреда, да и самой фокус группы — ни по возрасту, ни по гендерному признаку, ни по сопутствующим заболеваниям. 3. Судя из статьи, где эти исследователи видели чтобы люди использовали наушники вместо берушей (т.е. изолировались вообще от всех звуков)? Разве что — идиоты. А если слушать контент то там диапазон звуков, частот (в некоторых случаях) шире того что человек вообще слышит в повседневной деятельности!

Это так же заявить, что в метро ездить опасно для слуха — поезда из туннелей вырываются на станцию с огромным грохотом! Или жить с открытыми глазами опасно — свет вредит глазам! Или мужчинам жить дольше 75 лет опасно — у каждых 8 из 10 появляются проблемы с простатой!!! И чего теперь делать то?!

* с высокой громкостью в наушниках согласен — непосредственное воздействие на барабанную перепонку.
час назад в 10:57
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