Наушники с «шумодавом» оказались опасны для мозга. Используйте их как можно реже

«Это похоже на изменение шифрования вашего мозга. Даже если изменить то, что вы слышите, есть вероятность не вернуть прежние навыки мозга. Это необратимо», — сообщает исследователь.

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Ученые выяснили, что частое использование шумоподавления может стать причиной ослабления слуха. Причем нарушения затрагивают мозг, а не барабанные перепонки.Активное шумоподавлене (ANC) — распространенная функция в большинстве современных наушниках. Она позволяет приглушать фоновые звуки, оставляя вас наедине с музыкой. По словам Дэвида МакАльпайна, директора Macquarie University Hearing, слишком частое использование «шумодава» может стать причиной «скрытой потери слуха».При использовании функции шумоподавления, мозг переходит в режим повышенной чувствительности. Со временем нейронные связи ослабевают и перестают обрабатывать звук на должном уровне.Однако это не означает, что функцией совсем не стоит пользоваться. Если вы проводите слишком много времени в искусственно созданной тишине, вашему мозгу может быть трудно «слушать» звук на нормальном уровне. Поэтому включать «шумодав» стоит дозировано, делать перерывы, и не выкручивать громкость на максимум.