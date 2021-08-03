Китайская госкомиссия по регулированию рынка начала расследование в отношении двух дистрибьюторов микросхем. Их подозревают в сговоре, целью которого было создание дефицита и, как следствие, повышение цен.
Регулятор выяснил, что дистрибьюторы получали микросхемы от производителей, но не реализовывали их, а держали на складах, дожидаясь пока спрос в условиях дефицита станет критически высоким, чтобы продавать товар по завышенным ценам. Изначально дефицит затрагивал автомобильную сферу, но постепенно распространился на разные секторы, в том числе потребительскую электронику.
Дефицит полупроводниковых компонентов возник в Китае в конце 2020 года, нарушив цепочки поставок компонентов почти для всех электронных устройств. Нехватка микросхем наблюдается до сих пор (из-за этого, в частности, Apple прогнозирует снижение производства и продажи своих смартфонов во второй половине 2021 года).
В таких условиях производители электроники закупают микросхемы с запасом, что стимулирует рост спроса и приводит к ещё большему росту отпускных цен. Увеличение себестоимости логичным образом приводит к повышению цен в рознице для конечных потребителей. По оценке экспертов, кризис, вызванный дефицитом, достигнет пика к концу 2021 года, а полностью преодолеть его получится лишь в 2023 году.
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