You asked for it. You're getting it. — OnePlus 2 (@oneplus) March 12, 2021

Издание PhoneArena собрало все слухи насчет OnePlus Watch, первых смарт-часов компании. Ранее она подтвердила их показ на презентации 23 марта в Twitter.Аксессуар выйдет в одной версии — с размером экрана на 46 мм. Это нетипично для рынка смарт-часов. Apple Watch, Samsung Galaxy Watch, OPPO Watch — популярные модели выходят в двух версиях, отличающихся размером дисплея.OnePlus Watch будут устойчивы к воздействию воды и пыли. Какой именно стандарт они получат, не уточняется.Они сумеют определить частоту сердечных сокращений, уровень стресса, насыщение крови кислородом и качество сна, автоматически распознают разные типы тренировок и физических нагрузок. Будет ли в них возможность замера ЭКГ и обнаружение падения, не сообщается.OnePlus Watch получат фирменную технологию быстрой зарядки Warp Charge. С ней часы смогут работать до одной недели непрерывно после 20 минут зарядки.