Издание PhoneArena собрало все слухи насчет OnePlus Watch, первых смарт-часов компании. Ранее она подтвердила их показ на презентации 23 марта в Twitter. 


Аксессуар выйдет в одной версии — с размером экрана на 46 мм. Это нетипично для рынка смарт-часов. Apple Watch, Samsung Galaxy Watch, OPPO Watch — популярные модели выходят в двух версиях, отличающихся размером дисплея. 

OnePlus Watch будут устойчивы к воздействию воды и пыли. Какой именно стандарт они получат, не уточняется.

Они сумеют определить частоту сердечных сокращений, уровень стресса, насыщение крови кислородом и качество сна, автоматически распознают разные типы тренировок и физических нагрузок. Будет ли в них возможность замера ЭКГ и обнаружение падения, не сообщается. 

OnePlus Watch получат фирменную технологию быстрой зарядки Warp Charge. С ней часы смогут работать до одной недели непрерывно после 20 минут зарядки.


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Источник:

PhoneArena PhoneArena

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