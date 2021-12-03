



Сайт «Лада.Онлайн» опубликовал фотографию части салона автомобиля Lada Vesta FL, который готовится к производству на «АвтоВАЗе». Судя по снимкам, его оснастят модернизированной приборной панелью, а также большим планшетом.



Приборная панель в Lada Vesta FL, вероятно, будет крупнее, чем у других моделей Lada Vesta, а планшет обладает экраном диагональю 10 дюймов — примерно как в электромобилях Tesla. «АвтоВАЗ» и ранее оснащал свои автомобили планшетами, но помельче — 8-дюймовыми. Планшет может использоваться для отображения навигатора, совершения звонков (в том числе по видеосвязи), запуска различных приложений (например, музыкального плеера) и мониторинга состояния различных параметров автомобиля.







Предполагается, что Lada Vesta FL начнёт продаваться с марта 2022 года. Презентация автомобиля может состояться в ближайшие недели, до конца 2021 года, а его рабочий прототип, судя по фотографиям, уже готов.







