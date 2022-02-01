Проблем с разработкой и производством новых моделей iMac и MacBook, по данным аналитиков Росса Янга и Минг-Чи Куо, не возникнет, они будут представлены весной и тогда же появятся в продаже.
Программный код бета-версии macOS Monterey 12.3, указывает на то, что в ноутбуках Apple будет реализована поддержка технологии UWB (Ultra Wideband), которая уже есть в свежих моделях iPhone, оснащённых чипом U1. Эта технология позволяет устройствам обмениваться различными данными друг с другом с небольшого расстояния при крайне низких затратах энергии. Для чего именно она будет использоваться в ноутбуках, пока непонятно, но можно предположить, что с её помощью можно будет быстро и безопасно переносить данные со смартфона или на него.
В следующих моделях MacBook и MacBook Pro, как и в нескольких предыдущих, будут использоваться процессоры Apple M1. Как показывают результаты тестирования в бенчмарках, по своей производительности они сравнялись с новейшими топовыми процессорами Intel, но при этом потребляют гораздо меньше энергии и в несколько раз более энергоэффективны.
Кроме того, по данным аналитиков, компания Apple не станет представлять новую модель iMac Pro этой весной, как планировалось изначально. Презентация новинки якобы была перенесена на середину года, а виной тому — перебои в поставках электронных компонентов. Аналитики указывают, что iMac Pro получит экран ProMotion с матрицей на основе Mini LED и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Не исключено, что Apple установит в этот компьютер процессор собственной разработки, которым уже оснащает свои ноутбуки, планшеты и менее производительные компьютеры.
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