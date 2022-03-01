Вместе с новым смартфоном и наушниками бренд HONOR представил смарт-часы Watch GS 3. Устройство получило стильный дизайн и достойную функциональность.
HONOR Watch GS 3 весят всего 44 г и имеют толщину 10,5 мм. Смарт-часы оснащены новым восьмиканальным сенсорным датчиком PPG и технологией Monitoring Engine на базе искусственного интеллекта, что значительно повышает точность функции мониторинга сердечного ритма.
HONOR Watch GS 3 будут доступны в трех цветах: «полночный черный», «классический золотой» и «синий океан». О стоимости и старте продаж в России объявят позже.
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