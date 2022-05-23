Xiaomi

Новый флагман Xiaomi стоит в России в три раза дороже, чем в Китае

Александр



В России начались продажи смартфона Xiaomi 12 Pro. В конфигурации 12 + 256 ГБ он стоит 134 990 рублей, что является рекордом для Xiaomi на российском рынке, ни один другой смартфон этого бренда не продавался так дорого.

Та же версия Xiaomi 12 Pro с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом 256 ГБ продаётся в Китае за 5399 юаней, что составляет приблизительно 46 800 рублей по сегодняшнему курсу. То, что в Китае продаётся за 46 800 рублей, в России стоит почти в три раза дороже — 134 990 рублей. В пересчёте на европейскую валюту его российская цена составляет 2300 евро, тогда как в самой Европе эта модель продаётся за 1500 евро.

Xiaomi 12 Pro оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 1, экраном диагональю 6,73 дюйма с разрешением 3200×1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц, 32-мегапиксельной фронтальной камерой, основной камерой с тремя 50-мегапиксельными датчиками (главный, сверхширокоугольный и телефото), четырьмя динамиками и аккумулятором ёмкостью 4600 мАч с быстрой 120-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядкой.

К слову, на AliExpress смартфон Xiaomi 12 Pro стоит вменяемых денег: 52 166 рублей за версию 8 + 128 ГБ, 57 300 рублей за 8 + 256 ГБ и 62 000 рублей за 12 + 256 ГБ. Он доставляется из Китая, поэтому, возможно, придётся оплатить таможенный сбор, но всё равно выйдет намного выгоднее, чем в официальном российском магазине Xiaomi.

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Комментарии

+477
jkttim
Началось, вот вам и реальный параллельный импорт. Думается если об этих ценах узнают в Китае, цена и на алике начнут взлетать. Поживём увидим 🥴🙃
час назад в 16:34
#
st00p1dm0nkey
+3531
st00p1dm0nkey
🤔 у кого хватит интеллекта приобрести сяоми за 135 000₽? Даже если бы его не продавали на али в 3 раза дешевле, то всё равно я такого индивида не пойму!
час назад в 16:39
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–470
n0mer st00p1dm0nkey
Это да. Но только по одной причине — неликвид. Выгодно потом не сольешь. А так классная мобила.
38 секунд назад
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+96
jhon69
На Али 55 тыр
49 минут назад
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–22
oskar
Зачем для телефона такое разрешение экрана? Бред да и только.
15 секунд назад
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