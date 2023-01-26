Новый геймпад Sony для PlayStation 5 придётся заряжать в два раза чаще обычного DualSense

Спустя несколько часов после старта продаж DualSense Edge в сети появились первые фотографии разобранных геймпадов, которые раскрывают некоторые интересные подробности о новинке.Ещё месяц назад журналисты и блогеры, получившие Pro-контроллеры для PS5 на обзор отметили ухудшенное время автономной работы по сравнению с обычным DualSense. Тогда представители Sony заявили, что им пришлось «слегка» урезать автономность в пользу новых функций.Теперь стало известно, насколько компания урезала батарею DualSense Edge. Новинка получила аккумулятор ёмкостью всего 1050 мАч, в то время как обычный DualSense предлагает батарею на 1560 мАч, за которую, кстати, он был раскритикован пользователями. Для сравнения Xbox Elite Controller v2, который является прямым конкурентом DualSense Edge, оснащён аккумулятором на 2050 мАч (почти вдвое больше).Напомним, DualSense Edge получил сменные стики, регулируемые триггеры, две дополнительные кнопки на задней панели и специальный зарядный футляр. Геймпад уже доступен в США и Европе по цене 240 евро.