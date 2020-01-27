Обзор Archer AX6000





Перед новогодними праздниками я уже советовал обратить внимание на роутер Archer AX6000 Wi-Fi 6 от TP-Link в одной из подборок классных гаджетов. Однако этот продукт показался достаточно интересным, чтобы вернуться к нему с более подробным рассказом и не ограничиваться кратким перечислением основных особенностей и характеристик. Особенность в том, что это не просто одна из топовых моделей на сегодняшний день, но также и устройство с очень хорошим запасом не будущее. Роутер достаточно дорогой – стоит около 20 тысяч рублей — зато даже если через пару-тройку лет обновить все домашние устройства, Archer AX6000 останется актуальным. А дело все в том, что у него есть поддержка новейшего стандарта 802.11ax (он же Wi-Fi 6, потому что обозначение версии Wi-Fi наконец-то решили называть более дружелюбным к пользователям способом).

На текущий момент гаджеты с поддержкой Wi-Fi 6 уже активно продаются. Например, новый стандарт поддерживается в iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, Samsung Galaxy S10 и S10+, в ноутбуках с процессорами Intel Ice Lake и Comet Lake, а также некоторых других устройствах, поступивших в продажу в конце 2019 года. Впрочем, в 2020 таких продуктов будет появляться все больше, а Wi-Fi 6 из флагманов будет перебираться также в технику среднего класса. Выгода от нового стандарта в скорости (он станет быстрее примерно на 40%) за счет улучшенного сжатия информации, обеспечивает большую энергоэффективность, станет менее зависимым от помех при наличии чужих точек доступа поблизости. В общем, как это обычно бывает с новыми стандартами, преимуществ много и все они значительно улучшают пользовательский опыт.

Если говорить о и скорости, Archer AX6000 работает в 3 раза быстрее, разгоняясь практически до 6000 Мбит/с (до 4804 Мбит/с на 5 ГГц и до 1148 Мбит/с на 2.4 ГГц), правда найти сейчас устройства, способные агрегировать 4 потока данных (4х4 MIMO) проблематично. В основном доступные в продаже смартфоны, ноутбуки и прочие гаджеты умеют поддерживают 802.11ax только с агрегацией 2х2. Тем не менее, скорость передачи данных всё равно будет значительно выше, чем при использовании устаревающего стандарта 802.11aс. Более того, по ощущениям Wi-Fi 6 уже приближается по качеству к кабельному подключению Ethernet, а именно, по скорости и пингу. Вероятно, уже скоро можно будет забыть советы по проводному соединению наиболее требовательных к передаче данных устройств типа игровых ноутбуков, консолей следующего поколения и приставок со стримингом видео высокого качества.

У Archer AX6000 есть порты USB 3.0 и USB Type C, что позволяет превратить роутер в простенький NAS с поддержкой Time Machine, но без продвинутых функций типа загрузчика торрентов. С прицелом на будущее предусмотрен 2.5-гигабитный порт для подключения к интернету и 8 гигабитных портов. Еще из «железа» стоит отметить 4-ядерный 64-битный процессор с частотой 1.8 ГГц и 1 гигабайт оперативной памяти – для роутера это очень и очень резвая по производительности конфигурация. Настройка и подключение, кстати, очень удобные. Уже давно прошли времена когда для начала использования роутера нужно было заручиться поддержкой «знающего человека». TP-Link предлагает пользователям веб-интерфейс (tplinkwifi.net), и мобильное приложение Tether для Android и iOS. С первоначальной настройкой можно воспользоваться первым вариантом, но приложение на смартфон все-таки стоит установить — так будет проще управлять роутером и быстро менять параметры при необходимости.

В Archer AX6000 есть встроенный антивирус от Trend Micro в составе комплекса TP-Link HomeCare, также включающего в себя функцию родительского контроля для ограничения доступа к некоторым ресурсам или продолжительности использования и технологию приоритезации трафика (QoS). Имеется поддержка Amazon Alexa для голосового управления (что, впрочем, не очень актуально для нашей страны), а вот интеграция с IFTTT пригодится продвинутым пользователям, которым хотелось бы автоматизировать действия при подключении и отключении устройств в домашней сети, а также добавлении туда новых гаджетов. Однако я бы не сказал, что Archer AX6000 рассчитан на продвинутых пользователей в плане функциональности. Это очень технологичное устройство, но все-таки оно рассчитано на то чтобы получить все преимущества новейшего стандарта Wi-Fi, а не производить хитрые манипуляции с конфигурацией. По ощущениям — типа Айфона среди роутеров, то есть устройство круто работающее само по себе и не превращающее его использование в хобби по возне с настройками и выдумыванию каких-то редких сценариев использования.

Положительные впечатления от использования Archer AX6000 обеспечивают технологии, которые работают незаметно для пользователя и не требуют к себе внимания. Например, это умное подключение с функцией Band Steering, которая переводит клиентов на менее загруженную частоту, а также Airtime Fairness для оптимизации связи клиентов и роутера. 8 внешних антенн с высоким коэффициентом усиления обеспечивают сильный и стабильный сигнал Wi-Fi по всему дому, даже когда речь идет о многокомнатных квартирах большой площади. Технология BSS Color обеспечивает плавные и стабильные соединения, устраняя помехи сигнала от соседей, а функции формирования луча и Rangeboost обеспечивают более мощное и широкое покрытие. Также технология OFDMA значительно увеличивает количество подключенных устройств, что полезно при наличии не только базовых гаджетов но также систем умного дома.

В итоге могу сказать, что Archer AX6000 мне очень понравился. Единственное, к чему бы я придрался — на мой вкус у него слишком уж броский и футуристичный дизайн. Я люблю более лаконичные продукты типа mesh-систем от того же TP-Link, но это дело вкуса. Кому-то наоборот захочется поставить Archer AX6000 и обращать внимание гостей на наличие такого крутого роутера, другие найдут для него место, где он не станет привлекать к себе повышенное внимание. В любом случае покупка этого продукта способна мощно прокачать домашнюю сеть, если у вас уже есть устройства с поддержкой Wi-Fi 6 или из появление запланировано на ближайшее время. Этот роутер достаточно крутой и технологичный, чтобы обеспечить заметные изменения в пользовательском опыте и предоставляет серьезный задел на будущее для устройств умного дома, облачного гейминга, консолей нового поколения, стриминга 8К видео, устройств виртуальной и дополненной реальности. В то же время он очень простой и удобный в использовании, то есть подходит для всех, а не ориентирован на энтузиастов. Наш вердикт простой: если в 2020 году запланировано обновление гаджетов и домашних устройств с подключением к интернету — пора брать роутер с поддержкой Wi-Fi 6.





