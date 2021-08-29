Игровые ноутбуки эволюционируют.

Устройства становятся более эргономичными — инженеры создают их с учетом на удобство переноса, а не только оснащают их мощными комплектующими, игнорируя экстерьер.

Это открывает пространство для новых сценариев применения. Например, создание и редактирование контента. Это сценарий, при котором важны мощное железо и мобильность девайса. Например, обрабатывать фото и видео периодически приходится не в стационарном месте, фотографы и видеографы поймут. В этом плане геймбуки — оптимальное решение.

К нам на обзор попал ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503Q). Это игровой ноутбук, созданный с ориентиром на удобство переноса. Посмотрим, на что он способен.

Дизайн

Внешне Zephyrus G15 (GA503Q) соответствует стилю Republic of Gamers. Обилие цветов и деталей на корпусе делает его футуристичным и заметным на фоне интерьера и других устройств. Углы корпуса острые, края плоские, это добавляет ноутбуку строгость.

Задняя крышка поделена на две части — матовую поверхность и глянцевую, усеянную 8279 точками. Под второй скрывается призматическая пленка. Она дает необычный эффект — при отражении света на корпусе панели появляются диагональные линии, переливающиеся цветами радуги.

Корпус выполнен из магний-алюминиевого сплава, он прочный и легкий. Кстати, последнее — фишка ноутбука. Игровой лэптоп весит 1,9 грамма, что для 15 дюймов крайне мало. Для сравнения, ультрабук MacBook Pro 16 весит 2 кг, а перед нами игровое решение.

Толщина ноутбука — еще одно его преимущество. Она составляет 2 см без учета ножек. В сочетании эти особенности делают ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503Q) не только мощным игровым ноутбуком, но и удобным профессиональным решением. Его можно носить в городском рюкзаке и выполнять тяжелые задачи по созданию и редактированию контента в любой точке мира.

Балансировка корпуса грамотная. Ноутбук прошел «тест на макбук» — его крышка легко открывается одной рукой, потому что основной вес приходится на основание.

На нижней панели над клавиатурой располагаются три светодиода, они оповещают о работе устройства, зарядке и загрузке внутреннего диска соответственно.

Интересная особенность крышки — шарнир ErgoLift, благодаря которому ее можно открыть почти на 180 градусов. Практическое применение этому моменту мы не нашли, хотя теоретически ноутбук можно подключить к внешнему монитору, а основной откинуть, чтобы он не загораживал обзор.

Важно обратить внимание на систему охлаждения, играющую важнейшую роль в игровом ноутбуке. Форма отверстий по бокам ромбовидная, а сзади они выполнены в форме решетки, наклоненной под углом 45 градусов.

Экран

IPS с разрешением WQHD (2560 на 1440 точек). Последнее — не самое высокое из возможных. Максимальное разрешение — 4К, а с 2К в самые требовательные играх вы не поиграете на максималках. Впрочем, 2К — тоже достойное разрешение.

Зато максимальная частота обновления составляет 165 Гц. Если игра поддерживает такое значение, картинка будет плавной и динамичной, также появляется приятный эффект плавности при сёрфинге в интернете.

Для предотвращения разрывов изображения и искажений в динамических сценах экран ноутбука оснащен технологиями адаптивной синхронизации кадра Adaptive-Sync.

Экран охватывает 100% цветов палитры DCI-P3. Это значит, что цветопередача будет точной, и контент будет отображаться таким, каким его задумывал автор. Яркость — 300 нит, контрастность — 1000:1. Ноутбуком можно пользоваться солнечным днем, картинка окажется четкой.

Клавиатура, порты

Ход клавиш составляет 1,7 мм. Это универсальное значение — клавиатура подойдет как для игр, так и для рабочих задач, вроде набора текста. В первом случае у вас не возникнет дискомфорта из-за жесткости кнопок, во втором соответственно процесс не замедлится из-за того что пальцы буквально проваливаются в клавиатуру.

Нажатия тихие, если вы не бьете по клавишам сильно, процесс набора текста не будет слышен на всю комнату.

Добавлена белая подсветка клавиш. Положения четыре — выключенное состояние и три уровня яркости. Управление ей осуществляется при помощи сочетания клавиш FN+F2/F3, для ее работы сначала нужно активировать функцию в приложении Armoury Crate. Подсветка горит равномерно, клавиатура видна четко под разными углами обзора.





Порты следующие:

2x USB 3.2 Gen 2 Type-A

2x USB 3.2 Gen 2 Type-C

Ethernet

microSD

3,5 мм

HDMI 2.0

Производительность и автономность

ASUS ROG Zephyrus G15 работает на базе 7-нанометрового процессора AMD Ryzen 9 5900HS, а за графику отвечают встроенный в CPU-ускоритель AMD Radeon RX Vega 8 и дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop.

Объем оперативной памяти — до 32 ГБ, тип ОЗУ — DDR4-3200. Прежде всего, это положительно сказывается на загрузке ноутбука — процесс занимает всего семь секунд. Кроме того, это позволяет комфортно стримить или держать открытыми игру, интернет-браузер и командный чат.

Чип справляется с самыми сложными вычислительными процессами, включая обработку изображений, трехмерный рендеринг и стриминг. Видеокарта же обеспечивает высокую частоту кадров и реалистичную картинку в самых современных играх.

Ноутбук достойно проявляет себя в Full HD и достойно — в WQHD. В последнем случае, чтобы получить более высокий и комфортный FPS, придется снижать качество графики. Например, так нужно делать в Assassin’s Creed Odyssey и Metro Exodus.

Итог

ASUS ROG Zephyrus G15 получился достойным игровым устройством, сочетающим в себе мощное железо, стильный дизайн, неплохой и удобный корпус.

Это еще один геймбук Republic of Gamers, ориентированный на эргономичность. У этой серии есть , официально созданный не столько для игр, сколько для создания и редактирования контента. В случае с Zephyrus G15 компания такого не говорила, и тем не менее, паззл складывается: мощное железо сочетается со строгим дизайном и компактным корпусом. Его удобно носить в сумке, а значит, инженеры учли этот момент.

Интересно смотреть, как игровые ноутбуки совершенствуются и становятся более универсальными, а ASUS выступает в роли локомотива прогресса в этом направлении.





