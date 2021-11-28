

Ноутбук с диагональю 13 дюймов должен быть прежде всего компактным и эргономичным, модель на 15 дюймов — функциональной. Лэптоп на 14 дюймов располагается посередине в этой иерархии и должен сочетать в себе лучшие возможности этих двух категорий.

Дизайн

Экран

Производительность и автономность

1x USB 3.2 Gen1 Type-A

2x USB 2.0 Type-A

1x Thunderbolt 4 с поддержкой дисплея / питания

1x HDMI 1.4

1x 3,5 мм комбинированный аудиоразъем

1x разъем питания

Кардридер Micro SD

Веб-камера и звук

С одной стороны, 14-дюймовый ноутбук должен легко помещаться в сумку и не утяжелять ее. С другой, его экран должен быть удобным для решения не только офисных задач, но также для создания и редактирования контента. Компания ASUS постаралась соблюсти правильный баланс компактности и характеристик в модели Vivobook Pro 14X OLED N7400PC. Рассказываем, что у нее получилось.Под линейкой Vivobook компания ASUS старается выделяться не только сочетанием набора привлекательных характеристик и демократичной цены, но и бодрым оригинальным дизайном. Наш Vivobook Pro 14X OLED N7400PC заметен среди конкурентов оригинальным оформлением корпуса. На задней панели размещен трехмерный логотип ASUS с анодированным узором-шевроном и текстурированной поверхностью.Ноутбук интересен внешне и в раскрытом состоянии, причем в этой области дизайн передает его идею. Клавиша Enter выделена, словно предупреждающий знак, а кнопка ESC окрашена оранжевым цветом. Обновленный внешний вид клавиатуры вдохновлен студийными проигрывателями. Так компания передает, что этот ноутбук — ваша собственная студия для создания креативных идей.Фишка ноутбука с точки зрения дизайна — эргономичный корпус. Его вес — 1,45 кг, это оптимальный параметр для лэптопа с диагональю 14 дюймов и полезной площадью 86%. Кроме того, корпус разработан так, что нижняя панель с клавиатурой располагается под наклоном. С этой конструкцией удобнее печатать, а система охлаждения работает лучше.Соотношение сторон нетипичное — 16:10 вместо 16:9. Это позволит помещать больше данных на дисплей. Например, в видеоредакторе не придется уменьшать окно с видео или ползунками, чтобы четко видеть дорожку.Из интересных особенностей — частота обновления 90 Гц и время отклика 0,2 мс. Первая отвечает за плавность контента, вторая за задержку картинки. В играх это сочетание дает качественное изображение.Я заметил плюсы этих параметров в Counter-Strike: Global Offensive. Первое значение можно увеличить для большей эффектности, зато второе позволит реагировать на движение соперников быстрее, что дает преимущество не только на уровне навыков, но и с точки зрения аппаратного обеспечения. Игры — явно не самый частый сценарий применения ноутбука. Но эти же преимущества можно использовать в процессе создания и редактирования контента.Пиковая яркость экрана 600 кд/м², 100% охвата DCI-P3, сертификация Display HDR True Black 600, глубина цвета до 1,07 млрд,, сертификация Pantone Validated, глянцевый. Сочетание этих характеристик говорит о том, что цветопередача на OLED-экране будет максимально точной, и пользователь увидит контент таким, каким автор его задумывал.При всем этом производитель позаботился о зрении пользователя. Этот OLED-экран излучает на 70% меньше синего света, чем среднестатистический LCD-экран.Vivobook Pro 15 OLED N7400PC оснащается процессорами серией Intel Core H 11-го поколения. Их производительности хватит, чтобы быстро загружать веб-страницы, работать над созданием и редактированием контента в графических и видеоредакторах и даже играть.Процессор - не единственный плюс ноутбука с точки зрения производительности. Помимо этого он оснащен дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050, которая также применяется в игровых лэптопах. Ее графические процессоры поддерживают аппаратное ускорение трассировки лучей и искусственного интеллекта. Рендеринг, стриминг, видеомонтаж – все эти задачи для создания и редактирования контента будут выполняться без проблем.Я уже говорил, что запускал на ноутбуке Counter-Strike: Global Offensive. Онлайн-игра запустилась на максимальных настройках графики, я играл с 90 Гц и чувствовал разницу на фоне своего MacBook Pro 13 (2017) без тачбара. Во-первых, картинка была быстрее и динамичнее, а время задержки изображения сократилось. Во-вторых, ноутбук меньше шумел.Объем оперативной памяти — до 16 ГБ. для запуска нескольких ресурсоемких приложений. Тип накопителя — PCIe, максимальная емкость составляет 1 ТБ. Его ресурсов хватит и для любых креативных проектов, и даже современных игр.Vivobook Pro 14X OLED создан для активной жизни, подтверждением чему служит аккумулятор емкостью 63 Вт·ч. Такой запас энергии поможет оставаться продуктивным настолько, насколько хватит воображения.Порты следующие: