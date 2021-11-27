

В первой половине 2021 года мы тестировали ряд моделей ASUS ZenBook.



Теперь же к нам на обзор пришел ASUS Vivobook Pro 15 OLED K3500PA. Это устройство тоже сочетает в себе лучшие черты ноутбука для офисной работы, создания и редактирования контента. А главное, что в нем компания постаралась найти идеальный баланс между высокими возможностями и демократичной ценой. Ноутбук оснащен OLED-экраном, что редкость для среднего ценового уровня (до 100 000 рублей), да еще и на 15 дюймов, и при этом стоит 90 690 рублей.

Экран В первой половине 2021 года мы тестировали ряд моделей ASUS ZenBook. Pro 15 UX535 стал оптимальным устройством для создания и редактирования контента с просторным экраном, а ZenBook 14 UM425 показался нам более мобильным и эргономичным за счет компактного корпуса относительно ранее упомянутой модели.Теперь же к нам на обзор пришел ASUS Vivobook Pro 15 OLED K3500PA. Это устройство тоже сочетает в себе лучшие черты ноутбука для офисной работы, создания и редактирования контента. А главное, что в нем компания постаралась найти идеальный баланс между высокими возможностями и демократичной ценой. Ноутбук оснащен OLED-экраном, что редкость для среднего ценового уровня (до 100 000 рублей), да еще и на 15 дюймов, и при этом стоит 90 690 рублей.







Дизайн

Клавиатура, тачпад, интерфейсы









1x USB 3.2 Gen1 Type-A

2x USB 2.0 Type-A

1x Thunderbolt 4 с поддержкой дисплея / питания

1x HDMI 1.4

1x 3,5 мм комбинированный аудиоразъем

1x разъем питания

Кардридер Micro SD

Веб-камера, звук









Веб-камера ноутбука оснащена специальной шторкой. Задвинув ее, вы можете не бояться случайно активировать видеосвязь со включенной веб-камерой. Разрешение камеры — 720p HD.



Ноутбук оснащен аудиосистемой с сертификацией Harman Kardon, что поможет погрузиться с головой в атмосферу воспроизводимых фильмов и игр.







Проработана и запись звука. Поскольку все больше людей сейчас работают из дома и выходят на контакт по видеосвязи, специалисты ASUS разработали технологию шумоподавления на основе искусственного интеллекта. В приложении MyASUS есть функция ClearVoice Mic, которая способна отфильтровывать фоновые шумы при звукозаписи, а в режиме Multi-Presenter еще и выравнивать громкость отдельных голосов во время конференц-звонков. Функция ClearVoice Speaker аналогичным образом устраняет шумы и выделяет голос из получаемого аудиопотока, чтобы пользователь ноутбука четко слышал своих собеседников.

Производительность



Vivobook Pro 15 OLED оснащается процессорами серией Intel Core H 11-го поколения. Нам досталась минимальная комплектация с Core i5-11300H. Этого достаточно, чтобы быстро загружать веб-страницы, работать над созданием и редактированием контента в графических и видеоредакторах.



Он также может похвастаться дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050. Для понимания, такая же применяется в некоторых моделях линейки Republic of Gamers специально для самых требовательных игр. Ее графические процессоры поддерживают аппаратное ускорение трассировки лучей и искусственного интеллекта. Рендеринг, стриминг, видеомонтаж – все эти задачи будут выполняться без проблем. Кстати, процесс еще ускорится, если решать эти задачи на платформе NVIDIA Studio.



Максимальный объем оперативной памяти – 16 ГБ. Тип накопителя – PCIe, максимальный объем – 1 ТБ, его ресурсов с запасом хватит для любых креативных проектов.



Интересна уникальная система охлаждения IceCool Plus. Чтобы избежать перегрева, в ноутбуке Vivobook Pro 15 OLED стоят два вентилятора, скорость которых можно регулировать через приложение MyASUS. Несмотря на тонкий и легкий форм-фактор этой модели, температура компонентов всегда и при любых условиях остается на безопасном уровне.

Итог



ASUS Vivobook Pro 15 OLED K3500PA – это удачное сочетание относительно доступной стоимости и возможностей. Ноутбук ценой в 90 000 рублей с OLED-экраном на 15 дюймов и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 – можете сейчас открыть Гугл, вы не найдете еще одной такой модели от А-бренда.



Ноутбук кажется мне оптимальным вариантом для тех, кто работает над созданием и редактированием контента, при этом не всегда имея возможность делать это на стационарном месте. В качестве решения проблемы вы получаете лэптоп с большим и качественным экраном, а также дискретной видеокартой. Веб-камера ноутбука оснащена специальной шторкой. Задвинув ее, вы можете не бояться случайно активировать видеосвязь со включенной веб-камерой. Разрешение камеры — 720p HD.Ноутбук оснащен аудиосистемой с сертификацией Harman Kardon, что поможет погрузиться с головой в атмосферу воспроизводимых фильмов и игр.Проработана и запись звука. Поскольку все больше людей сейчас работают из дома и выходят на контакт по видеосвязи, специалисты ASUS разработали технологию шумоподавления на основе искусственного интеллекта. В приложении MyASUS есть функция ClearVoice Mic, которая способна отфильтровывать фоновые шумы при звукозаписи, а в режиме Multi-Presenter еще и выравнивать громкость отдельных голосов во время конференц-звонков. Функция ClearVoice Speaker аналогичным образом устраняет шумы и выделяет голос из получаемого аудиопотока, чтобы пользователь ноутбука четко слышал своих собеседников.Vivobook Pro 15 OLED оснащается процессорами серией Intel Core H 11-го поколения. Нам досталась минимальная комплектация с Core i5-11300H. Этого достаточно, чтобы быстро загружать веб-страницы, работать над созданием и редактированием контента в графических и видеоредакторах.Он также может похвастаться дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050. Для понимания, такая же применяется в некоторых моделях линейки Republic of Gamers специально для самых требовательных игр. Ее графические процессоры поддерживают аппаратное ускорение трассировки лучей и искусственного интеллекта. Рендеринг, стриминг, видеомонтаж – все эти задачи будут выполняться без проблем. Кстати, процесс еще ускорится, если решать эти задачи на платформе NVIDIA Studio.Максимальный объем оперативной памяти – 16 ГБ. Тип накопителя – PCIe, максимальный объем – 1 ТБ, его ресурсов с запасом хватит для любых креативных проектов.Интересна уникальная система охлаждения IceCool Plus. Чтобы избежать перегрева, в ноутбуке Vivobook Pro 15 OLED стоят два вентилятора, скорость которых можно регулировать через приложение MyASUS. Несмотря на тонкий и легкий форм-фактор этой модели, температура компонентов всегда и при любых условиях остается на безопасном уровне.ASUS Vivobook Pro 15 OLED K3500PA – это удачное сочетание относительно доступной стоимости и возможностей. Ноутбук ценой в 90 000 рублей с OLED-экраном на 15 дюймов и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 – можете сейчас открыть Гугл, вы не найдете еще одной такой модели от А-бренда.Ноутбук кажется мне оптимальным вариантом для тех, кто работает над созданием и редактированием контента, при этом не всегда имея возможность делать это на стационарном месте. В качестве решения проблемы вы получаете лэптоп с большим и качественным экраном, а также дискретной видеокартой.







Само название ноутбука говорит, что его главная фишка — дисплей. Vivobook Pro 15 OLED оснащен матрицей одноименного типа, ASUS последовала за трендом отказываться от LCD-экранов. Особенность OLED — превосходство по цветовому охвату.Во-первых, на нем лучше отображаются сцены с темными участками в кадре. Дисплей способен передавать глубокие оттенки черного. Это значит, что в темных областях сохранится высокий уровень детализации, что поможет увидеть незаметные ранее детали в темных сценах фильмов и игр. Я нашел применение этой возможности, редактируя фото черного телефона — на корпусе больше оттенков, поэтому мне было проще оценить, насколько удачными получились снимки.Если сравнивать по цветовому объему (цветовой охват + яркость) OLED-дисплей ASUS и классический LCD, первый окажется лучше на 60%. Кстати, с передачей черного тут порядок — имеется сертификация DisplayHDR 600 True Black. Она обещает максимально точную детализацию теней и четырехкратное уменьшение времени нарастания, которое требуется для того, чтобы изображение на дисплее сменялось с чёрного на белое.Во-вторых, OLED-дисплей ноутбука передает 100% оттенков цветового пространства DCI-P3 вне зависимости от уровня яркости — и при высоком, и при низком уровне, тогда как у ЖК-дисплеев при низком уровне яркости цветовой охват существенно ухудшается.Как итог, с этим ноутбуком можно работать почти при любом уровне освещенности. Самый частый сценарий из сложных для матрицы — ночью при свете настольной лампы или вообще без него. В таких условиях выставляется минимальное значение яркости экрана. У LCD-дисплея цветовой охват падает, и работать с фото или видео становится сложнее, у дисплея Vivobook Pro 15 OLED он остается на прежнем уровне, и цвета картинки передаются такими, какими их задумывал автор.Кстати, насчет яркости. Максимальный уровень — 600 кд/м². Это позволяет с комфортом пользоваться ноутбуком при ярком освещении. Например, ясным днем на улице. Изображение будет четким и красочным. Матрица сертифицирована независимой лабораторией TÜV Rheinland. Это значит, что она качественно защищает зрение от вредного для глаз ультрафиолетового излучения. Сама ASUS заверяет, что экран ноутбука излучает на 70% меньше вредного синего света по сравнению с обычными ЖК-дисплеями.И в-третьих, дисплей показывает рекордно низкое время отклика — 0,2 мс. Это в 50 раз лучше, чем у обычных ноутбучных ЖК-дисплеев, типичный отклик которых находится в диапазоне от 10 до 25 мс. Такое значение обеспечивает отсутствием смазывания при отображении динамичного контента (игры, фильмы, скроллинг текста). С практической точки зрения, на ноутбуке можно смотреть динамичные фильмы и заниматься обработкой видео, не переживая за качество — вы будете видеть ролики такими, какими их задумывал автор.Ноутбук Vivobook 15 OLED выполнен в тонком и сверхлегком корпусе весом всего 1,65 кг, что делает его идеальным выбором для мобильных пользователей. Для сравнения, у большинства 15-дюймовых ноутбуков вес составляет 1,9-2 кг, с 1,65 кг встречаются 13-дюймовые ноутбуки. Фактически Vivobook 15 OLED предлагает сочетание просторного экрана больших ноутбуков и эргономичного корпуса маленьких. Такое устройство без труда поместится практически в любую сумку или рюкзак.Тактильно чувствуется, что ноутбук дорогой и качественный. Материал — пластик, хотя ощущается как металл. Устройство проходит «тест на макбук» и открывается одной рукой. В разложенном состоянии верхняя крышка корпуса не шатается, что говорит о качественной сборке.На задней панели размещен трехмерный логотип ASUS с анодированным узором-шевроном и текстурированной поверхностью. Оригинальные дизайнерские элементы есть и внутри – клавиша Enter выделена желтыми полосками.Отличительная особенность клавиатуры VivoBook 15 OLED — наличие блока цифровых клавиш. Понравится тем, кто работает с таблицами — с ним набирать цифры значительно проще, чем с помощью горизонтального ряда кнопок.Клавиатура удобная и приятная в использовании. Глубина хода клавиш — 1,35 мм, самое то для офисных и профессиональных задач. Есть подсветка для комфортной работы в темноте, что в сочетании с OLED-дисплеем с точной цветопередачей на низком уровне яркости делает ноутбук оптимальным для работы по ночам.Понравилось оформление тачбада. Корпус пластиковый матовый, а он металлический глянцевый. Тактильно чувствуется разница между материалами — во втором случае он приятно холодит пальцы. Кроме того, они без проблем перемещаются по нему, не создается эффект наждачки.Порты следующие: