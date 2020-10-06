Обзор Marshall Emberton



















Бренд Marshall постепенно расширяет портфолио продуктов и закрывает все больше категорий персонального аудио. Среди наушников у них есть накладные и полноразмерные наушники с проводным подключением, подключением по Bluetooth, версии с активным шумоподавлением, а также внутриканальные проводные модели. Не хватает разве что беспроводных затычек и true wireless наушников, но последние наверняка уже разрабатываются и могут быть представлены в ближайшем будущем. Сложно представить, чтобы Marshall проигнорировали тренд на TWS и не задумались бы над тем, как круто будет смотреться их лого и латунный декор на небольшом кейсе для зарядки и переноски. Аналогично дела обстоят с акустикой: есть пара мультирум решений Marshall, серия из трёх портативных и трёх домашних колонок, а новинка Emberton закрыла категорию ультрапортативных моделей для активного отдыха. Что остаётся в вишлисте? Жду саундбар Marshall и региональную версию домашней акустики с поддержкой яндексовской Алисы. Было бы круто, но от обзора модельного ряда пора уже перейти к разговору о новинке.Emberton — самая маленькая акустика бренда. Идеально для выездов за город, летних тусовок на парковых пикниках, зимой ее можно прихватить в горы или покататься на коньках, а еще теперь это лучший вариант у Marshall чтобы кинуть в чемодан или дорожную сумку, собираясь в командировку или отпуск. Ее размеры 68 x 160 x 76 мм. В карман такую не сунешь, но удобно носить в руке (даже небольшой женской ладони), а также она не займёт много места в рюкзаке, пляжном тоуте, да и вообще, поместится в нормальную поясную сумку.По внешнему виду, а это чуть больше раскрытой ладони в длину, от Emberton ждёшь легкости. Но берёшь в руку — упс, ты просчитался. На проверку колонка оказывается удивительно массивной, целых 700 грамм. Впрочем, большой вес тут окупается: материалы корпуса ощущаются прочными, качество сборки надежней некуда, автономность составляет солиднейшие 20 часов, а еще у этой акустики сочный фирменный звук на 360 градусов, чтобы не забивать голову правильным расположением колонки в пространстве. В общем, все граммы не зря.В плане технического оснащения тут все неплохо. Для зарядки используется удобный симметричный USB Type-C, так что комплектный провод можно не доставать и пользоваться кабелем от других гаджетов. Предусмотрена быстрая зарядка, за 20 минут подключения к сети колонка набирает энергии на 5 часов воспроизведения музыки. За звук отвечают два динамических драйвера по 2 дюйма и 10 Вт с парой десятиваттных усилителей класса D. Подключение осуществляется по Bluetooth 5.0, проводное не предусмотрено. Из недостающего также можно отметить отсутсвие микрофона, так что акустику не получится использовать для звонков, а из кодеков поддерживается только SBC. Впрочем, если колонка звучит круто, последнее вряд ли должно иметь значение.Одна из ключевых особенностей Marshall Emberton — защита от воды по стандарту IPX7, что и делает ее подходящей для использования в отпусках у бассейна, в горах во время снегопада, под дождем и в любых других ситуациях, предполагающих активное времяпрепровождение, а значит, и риск намокания. Еще из любопытного отмечу систему управления. Вместо классических поворотных тумблеров в угоду размеру тут пришлось использовать пятипозиционный круглый джойстик с отделкой под латунь. На мой взгляд, выглядит супер, да и в использовании отлично. Нажатие с удержанием включает и выключает колонку, короткое ставит музыку на паузу, наклонами переключаются треки и регулируется громкость. А вот кнопка Bluetooth вынесена отдельно. Также на верхней части находятся индикатор работы и заряда аккумулятора, выполненные делениями и с подсветкой красного цвета в угоду классическим дизайнерским решениям.В остальном дизайн традиционный для продуктов Marshall: крупное лого спереди, корпус с текстурой, крупная сетка решёточек перед динамиками. В общем, миниатюрная классика. Emberton станет отличным дополнением к уже имеющимся дома колонкам бренда, но также отлично смотрится сама по себе. Кстати, кому-то действительно будет достаточно этой малышки не только для выездного использования, но также и постоянного прослушивания музыки дома. Запас громкости тут больше чем нужно для среднего размера комнат, качество звука отличное и даже есть весьма солидный бас, чего не ждёшь от такой компактной акустики. Единственное, колонку нельзя назвать жанрово универсальной, но это особенность всех продуктов Marshall, чей характер всегда стремился к тяжелым жанрам типа рока или таким интеллигентным направлениям как джаз. Попса из чартов стриминговых сервисов может звучать не совсем так, как от неё этого ожидают. Впрочем, в целом я бы сказал так: звучание у Emberton имеет ярко выраженный роковый окрас и колонке лучше даются именно такие музыкальные направления, но это не значит, что другие жанры она отыгрывает плохо. Просто, не показывает в них свой характер.В итоге покупатели Emberton получат крутой классический дизайн Marshall, шикарное качество сборки и хорошие материалы, удобное управление, отличную автономность и, наконец-то, возможность использовать акустику в любых условиях без оглядки на снег, дождь и любые другие брызги. Плюс ко всему это самая доступная портативная колонка бренда, хотя при этом она очень достойно звучит и может использоваться дома, а не только на выездах. В общем, отличное пополнение модельного ряда, а мы будем ждать следующих новинок Marshall.