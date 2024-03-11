Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 лишит Apple A18 Pro звания самого мощного чипа для смартфонов

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Сразу несколько инсайдеров поделились информацией о том, что будущий флагманский чипсет Qualcomm обгонит по производительности Apple A18 Pro.Источники сообщают, что прототип Snapdragon 8 Gen 4 уже набирает более 3500 баллов в одноядерном тесте Geekbench. При этом A18 Pro не сможет преодолеть отметку в 3300 баллов. В дополнение к невероятным показателям в одноядерных тестах, Snapdragon 8 Gen 4 также уничтожит A18 Pro в многоядерных и графических бенчмарках.Согласно инсайдам, основное ядро Snapdragon 8 Gen 4 будет работать с тактовой частотой 4,3 ГГц при энергопотреблении в 1,3 В. Однако такие цифры могут привести к значительному нагреву смартфонов. Вероятно, производителям гаджетов также придётся продумать новую систему охлаждения для будущих флагманов.Ожидается, что Qualcomm выпустит свой флагманский чипсет следующего поколения — Snapdragon 8 Gen 4 — в ноябре 2024 года.