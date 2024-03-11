Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 лишит Apple A18 Pro звания самого мощного чипа для смартфонов

Фархад
iPhone vs Samsung

Сразу несколько инсайдеров поделились информацией о том, что будущий флагманский чипсет Qualcomm обгонит по производительности Apple A18 Pro.

Источники сообщают, что прототип Snapdragon 8 Gen 4 уже набирает более 3500 баллов в одноядерном тесте Geekbench. При этом A18 Pro не сможет преодолеть отметку в 3300 баллов. В дополнение к невероятным показателям в одноядерных тестах, Snapdragon 8 Gen 4 также уничтожит A18 Pro в многоядерных и графических бенчмарках.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

Согласно инсайдам, основное ядро Snapdragon 8 Gen 4 будет работать с тактовой частотой 4,3 ГГц при энергопотреблении в 1,3 В. Однако такие цифры могут привести к значительному нагреву смартфонов. Вероятно, производителям гаджетов также придётся продумать новую систему охлаждения для будущих флагманов.

Ожидается, что Qualcomm выпустит свой флагманский чипсет следующего поколения — Snapdragon 8 Gen 4 — в ноябре 2024 года.
-4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
NotebookCheck
Cсылки по теме:
Нашли лучшее приложение для iPhone с бесплатной музыкой из YouTube и Spotify
Apple обновила старые AirPods Pro
В iOS 18 появится новый мегаполезный режим AirPods Pro для людей за 30

Рекомендации

Рекомендации

«Google Карты» обновились и теперь работают по-новому
OneUI 6.0 порадовала владельцев Samsung Galaxy уникальной опцией. Пользователи айфонов завидуют!
В «Сбере» появилась возможность, которой сильно не хватало после ухода Apple Pay и Google Pay
Долгожданное приложение для Samsung Galaxy наконец пришло в Россию

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Роман Лесной
–8
Роман Лесной
Уже с этой мощностью запарили, тупик технологий, кроме этого нечего предложить пользователю. Запретить бы всем выпускать смартфоны на время, технологии не успевают развиваться, а брить биомассы на бабки из года в год… уже как то скучно становится за этим всем наблюдать 🥱
Сегодня в 10:17
#
kardigan
+3612
kardigan
Сравнивать яйца котов бессмыслено-нужно смотреть по урожаю.
Сегодня в 10:54
#
Dmitriy
+873
Dmitriy
А, ну да, шустрый проц не связан с неоптимизированным софтом, это другое.
Сегодня в 11:12
#
tellurian
+1550
tellurian
Кому-то важно 3000 или 3500 набирает процессор?
Сегодня в 11:22
#