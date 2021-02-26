Власти Франции обязали Apple указывать степень ремонтопригодности смартфонов и ноутбуков, которые продаются в интернет-магазине компании. Таковы требования нового законодательства, призванного снизить выбросы отходов, способных нанести вред природе.
Apple уже указывает ремонтопригодность своих некоторых своих устройств для французского рынка. Эта информация может быть интересна жителям других стран, узнать её просто — достаточно перейти во французский сегмент Apple Store (Mac и iPhone). Для ряда моделей оценка пока недоступна, она появится позже, после проведения специальных экспертиз.
Ремонтопригодность отличается от устройства к устройству. Например, для всех модификаций iPhone 12 оценка составляет 6 баллов из 10, а прошлогодние модели iPhone 11 оценены ниже — на 4,5 или 4,6 балла. Для разных моделей MacBook оценка варьируется от 5,6 до 7 баллов. Ремонтопригодность зависит от разных параметров: сложности разборки корпуса и демонтажа компонентов, взаимозаменяемости запчастей для разных моделей, а также стоимости компонентов.
Под действие закона попадают смартфоны, ноутбуки, телевизоры, стиральные машины и посудомоечные машины. В дальнейшем перечень устройств может быть расширен. Не исключено, что аналогичные законы могут быть приняты в других европейских странах и, может быть, даже в России.
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