iPhone

Власти Франции обязали Apple указывать степень ремонтопригодности смартфонов и ноутбуков, которые продаются в интернет-магазине компании. Таковы требования нового законодательства, призванного снизить выбросы отходов, способных нанести вред природе.

Apple уже указывает ремонтопригодность своих некоторых своих устройств для французского рынка. Эта информация может быть интересна жителям других стран, узнать её просто — достаточно перейти во французский сегмент Apple Store (Mac и iPhone). Для ряда моделей оценка пока недоступна, она появится позже, после проведения специальных экспертиз.

Ремонтопригодность отличается от устройства к устройству. Например, для всех модификаций iPhone 12 оценка составляет 6 баллов из 10, а прошлогодние модели iPhone 11 оценены ниже — на 4,5 или 4,6 балла. Для разных моделей MacBook оценка варьируется от 5,6 до 7 баллов. Ремонтопригодность зависит от разных параметров: сложности разборки корпуса и демонтажа компонентов, взаимозаменяемости запчастей для разных моделей, а также стоимости компонентов.
Франция обязала крупнейших производителей электроники отчитываться о ремонтопригодности товаров с принятием специального закона, который вступил в силу с 1 января 2021 года. По статистике, пользователи отдают в ремонт только 40% сломавшихся устройств, а большую часть гаджетов предпочитают выбрасывать. Цель властей — увеличить долю ремонтируемых устройств в ближайшие пять лет до 60%. Помимо Apple, степень ремонтопригодности некоторых своих смартфонов согласилась указывать компания Samsung.

Под действие закона попадают смартфоны, ноутбуки, телевизоры, стиральные машины и посудомоечные машины. В дальнейшем перечень устройств может быть расширен. Не исключено, что аналогичные законы могут быть приняты в других европейских странах и, может быть, даже в России.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

The Verge The Verge

Ссылки по теме:

Apple столкнулась с трудностями при разработке съемного аккумулятора MagSafe для iPhone Apple столкнулась с трудностями при разработке съемного аккумулятора MagSafe для iPhone

Нашли 9 крутых аксессуаров MagSafe на AliExpress и не только для iPhone 12 Нашли 9 крутых аксессуаров MagSafe на AliExpress и не только для iPhone 12

Зарядка MagSafe Duo несовместима с адаптером питания Apple на 29 Вт Зарядка MagSafe Duo несовместима с адаптером питания Apple на 29 Вт