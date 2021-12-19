Как я выбирал ноутбук раньше и как делаю это сейчас?

Как Apple упрощает жизнь пользователям?

Как Apple упростила мне выбор?

Осенью этого года я решил обновить MacBook. Новую модель куплю в конце этой зимы или в начале весны, но я уже начал выбирать себе подходящую модель.Это будет второй ноутбук Apple для меня, и в процессе изучения этих устройств я заметил, насколько легче выбрать оптимальную модель, уже будучи пользователем устройств этого бренда, чем если ты смотришь на другие марки. Забегая наперед, скажу, что в первом случае процесс выбора девайса становится в разы проще и приятнее, а стресса и риска выбрать не то, что нужно, почти нет.Объясню подробнее.В 2018 году я решительно настроился взять MacBook. За полгода до покупки у меня появился iPhone 7. Благодаря нему я проникся продукцией Apple и захотел взять ноутбук именно этой компании. Другие меня не интересовали.Я изучил ассортимент в re:Store и быстро разглядел алгоритм выбора устройства: нужен любой ноутбук, лишь бы на macOS — старый Air с толстой рамкой, печатная машинка в стильном корпусе — Pro 13 без тачбара, в меру мощный для работы с профессиональным софтом на базовом уровне — Pro 13 с тачбаром, без ограничений — Pro 15.Спустя три года я снова начал изучать предложение Apple и увидел, что этот алгоритм не изменился. Макбука «для бедных» больше нет, зато все остальные сегменты те же: печатная машинка в стильном корпусе — Air (M1), в меру мощный для работы с профессиональным софтом на базовом уровне — Pro 14 с тачбаром, без ограничений — Pro 16.Скорее всего, в первом квартале следующего года Air (M1) заменит новая модель в более актуальном дизайне — с тонкой рамкой и «челкой». Я понял, что возьму либо его, либо Pro 14. Три года назад мне было достаточно «печатной машинки в стильном корпусе», сейчас мои задачи изменились, я больше внимания уделяю видеомонтажу, поэтому рассматриваю к покупке более мощную модель.Это распространяется на все виды устройств компании — во всех случаях есть понятный алгоритм выбора нужной модели. Возьмем iPhone. В 2019 году компания выпустила три смартфона одновременно, поделив их на два сегмента, и этот алгоритм актуален до сих пор.Нужен просто последний айфон — 13 или 13 mini ваш выбор, хочется максимальную функциональность и статус — присмотритесь к 13 Pro и 13 Pro Max. В обоих случаях можно выбрать оптимальный для себя размер. То же самое было в 2019 году — в первом случае подходил XR, а во втором 11 Pro и 11 Pro Max. А до них позицию XR занимали прошлогодние модели.Допустим, в 2019-м я выбрал XR. Прошло три года, настало время обновляться. Я могу применить тот же алгоритм, что три года назад, и получу все, что мне нужно от смартфона.С другими брендами так не получится. В 2019 году Samsung обновила линейку Galaxy A. За сумму 10-15 тысяч рублей предлагался A30, 20-25 — A50, 25-30 — A70. В 2021 году их преемники стоят уже других денег — A32 — 15-20 тысяч, A52 — 25-30, A72 — 30-35.То есть чтобы обновиться и выбрать лучший для себя вариант, надо снова погружаться в тему — изучать характеристики, читать отзывы, смотреть обзоры. Это отнимает время и добавляет стресса — пользователь осознает риск взять не то, что нужно, и остаться с неудобным девайсом на несколько лет.Выбор нового устройства отнимает массу времени, сил и нервов. Ноутбук и смартфон — одни из самых дорогих вещей почти у каждого, естественно, хочется потратить эти деньги так, чтобы устройства упрощали жизнь, а не усложняли ее.В случае с Apple мне максимально понятно, что я получу от каждой конкретной модели — ее деление девайсов по ценовым уровням не меняется годами, поэтому я без проблем могу выбрать нужное себе устройство, даже если мои запросы изменились. Чего не сказать о конкурентах, которые могут менять нейминг, делать его непонятным и по-другому делить модели по ценовым уровням чуть ли не каждый год.С Apple я понимаю, что почти не рискую при выборе нового устройства. Отсутствие этого стресса делает меня еще более преданным фанатом бренда.