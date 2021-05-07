





Компания Xiaomi выпустила обновлённую версию оболочки MIUI 12.0.10 для складного смартфона Mi Mix Fold. Вместе с обновлением это устройство получило возможность работать с полноценным десктопным интерфейсом.Mi Mix Fold — один из самых крупных складных смартфонов. В полностью раскрытом состоянии диагональ его экрана составляет 8,01 дюйма при разрешении 2480×1860 пикселей. Большинство аналогов от других производителей гораздо компактнее.В десктопном режиме у Mi Mix Fold есть аналог меню «Пуск» из Windows с быстрым запуском избранных приложений и настроек. На панели задач закреплены иконки наиболее часто используемых приложений, есть кнопка поиска и информация об уровне заряда, дате, времени и прочем (опять же, как в Windows). Также есть возможность запускать несколько приложений в отдельных окнах, масштабировать их размер и свободно перемещать по экрану, а функция Parallel Windows позволяет одновременно запускать два приложения, каждому из которых выделяется половина экрана. Помимо этого, обновление добавило смартфону поддержку объёмного звучания по технологии 3D Surround Sound.