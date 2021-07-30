





























Официальный магазин Poco на AliExpress проводит распродажу только что выпущенного смартфона Poco X3 GT. Он и так стоит недорого с учётом своих характеристик, а на старте продаж его можно приобрести с весомой скидкой. Распродажа уже началась.Poco X3 GT получил IPS-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и защитой стеклом Gorilla Glass Victus, процессор MediaTek Dimensity 1100 со встроенным модемом 5G, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, накопитель UFS 3.1 объёмом 128 или 256 ГБ, модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, стереодинамики, встроенный в кнопку включения сканер отпечатков пальцев и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с 67-ваттной зарядкой через порт USB Type-C. Фронтальная камера 16 Мп, основная камера обладает тремя сенсорами (64, 8 и 2 Мп).Poco X3 GT доступен на флэш-распродаже со скидкой 50 долларов, независимо от объёма памяти:: $299 - $30 - $20 =: $329 - $30 - $20 =Спешите! Распродажа продлится всего 48 часов, после чего этот смартфон будет продаваться по обычной цене. Среди первых 350 покупателей Poco X3 GT будут разыграны призы: 15 смартфонов Poco X3 GT, 30 беспроводных наушников Redmi Earbuds 3 Pro и 305 фитнес-браслетов Xiaomi Mi Band 5.Магазин отправляет заказы в течение двух дней после оформления, доставка в Россию бесплатная. Предоставляется гарантия сроком 1 год.