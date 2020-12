Обзор колонки JBL GO 3

На портативную акустику JBL GO первого и второго поколения я не обращал особого внимания. Тогда это были кирпичики — сначала с прямыми линиями и острыми углами, а позже чуть более обтекаемой формы — ориентированные на тех покупателей, кому хочется получить колонку минимального размера. Вроде бы хороший вариант, чтобы бросить даже в ручную кладь и взять в поездку или сунуть в карман куртки и укатить на дачу, но все это не мои сценарии использования. Однако к третьему поколению линейка GO радикально сменила концепцию внешнего вида, получила на треть более мощный звук — и все-таки смогла покорить мое сердце. А все началось с дизайна.В новом поколении акустики GO дизайнеры бренда JBL решили заметно освежить внешний вид продукта, причем сделали это с реверансом в сторону уличной моды. Колонка поставляется в прозрачной пластиковой коробочке, так что ее обновленный внешний вид заметен сразу, и он сразу же обращает на себя внимание. «Подростковая угловатость» первых поколений ушла, и теперь JBL GO 3 выглядит и ощущается намного более приятно и эргономично. А еще вместо жесткого пластика большую часть корпуса закрывает акустическая ткань, а торцы и функциональные вставки выполнены из мягкой резины и пластика софт-тач.Спереди, на лицевой стороне, расположено крупное лого JBL, на верхней части резиновым контуром обозначены клавиши громкости и запуск/остановка воспроизведения, на правом торце расположились кнопки включения, активация Bluetooth, световой индикатор между ними и название продукта, слева нашлось место разъему USB Type-C и пели для переноски. Две оставшиеся плоскости — а это «спинка» колонки и передняя часть получили вставки для сцепления с поверхностью. Сзади это большая резиновая пластина, спереди диагональные полосочки. Производитель предполагает, что колонку можно поставить вертикально, а можно положить горизонтально для прослушивания музыки. А впрочем, при желании также можно использовать в качестве основания боковую часть, где находятся кнопки включения и Bluetooth. Клавиши чуть утоплены относительно плоскости всей резиновой вставки, так что наверняка в JBL предусмотрели и такой вариант использования GO 3.К нам на обзор приехала колонка серого цвета. Но серый здесь сосем не скучный, поскольку оттенок я бы назвал скорее серо-голубым, а дополняют его сиреневые резиновые вставки, желтая петля для переноски и логотип бренда в цвете морской волны. Все вместе смотрится очень круто и колонка здорово располагает к себе в плане эстетики. Если не нравится именно такое сочетание, можно посмотреть и на другие варианты с миксом цветов. Например, где используется желтый с бирюзовым, оливковый с желтым и сиреневым, темно-синий с голубым и розовым, а также есть камуфляжная отделка корпуса. Ну, а поклонники классики или ярких, но однотонных расцветок, могут взять JBL GO 3 черного, белого, красного, розового, синего и бирюзового цвета. Дело вкуса, разумеется, но лично я однозначно голосую за комбинированную отделку корпуса — выглядит нескучно и в целом очень круто.Поскольку JBL GO 3 — ультрапортативная колонка, брать ее с собой захочется в любых обстоятельствах. И, как следствие, ей нужна защита от всевозможных внешних воздействий. Наличие прорезиненных вставок со всех сторон не только обеспечивает ей возможность стоять в трех положениях, но также послужит для смягчения ударов, защита от воды и пыли по стандарту IP67 позволяет не бояться дождя, снега, брызг и даже кратковременных погружений, акустическую ткань, что логично, не поцарапать, а при появлении загрязнений, ее легко очистить под струей проточной воды. В общем, несмотря на свой игрушечный и в чем-то даже мультяшный внешний вид, на деле колонка очень хорошо защищена и не заставит владельца лишний раз волноваться насчет ее сохранности.Единственный минус для меня — петелька для переноски так и просится быть куда-то прицепленной, но решение этого вопроса остается на стороне владельца колонки. У меня нет походных рюкзаков и прочего туристического снаряжения, но даже у двух абсолютно городских моделей — Dolce и 3.1 Phillip Lim — на боках есть крепления, куда можно повесить брелок или прицепить что-то на карабине, например, портативную колонку. А если уж речь идет о модных рюкзаках и такой симпатичной акустике как JBL GO 3, то и крепление для нее хотелось бы иметь подходящее по цвету и стилю. Понятно, что при наличии комплектного карабина (пусть даже съемного) она бы начала конкурировать с JBL Clip 3, но все-таки мне немного жаль, что «из коробки» петля здесь служит только чтобы накинуть ее на палец при переноске, то есть без возможность на чем-то закрепить.Понятно, что в плане звука от такой малютки многого ждать не стоит, однако и в этом плане инженеры JBL смогли обеспечить прирост по сравнению с прошлыми поколениями. В первой и второй версии мощность была 3 Вт, теперь стала 4.2 Вт. А в итоге при прослушивании JBL GO 3 выдает звук куда громче и круче, чем ждешь от колонки в корпусе 87.5 x 75 x 41.3 мм и с весом 0,2 кг. Играет акустика, как говорится, на все деньги. Пусть даже звук в силу физических ограничений корпуса немного «плоский» и ему моментами недостает сочного баса, даже наощупь хорошо чувствуется, как JBL GO 3 «старается» быть громкой и мощной. В общем, если к вопросам звучания подходить разумно и заранее понимать особенности и ограничения ультрапортативного формата, эта акустика порадует звучанием и окажется более выигрышной на фоне многих одноклассников. А из общей функциональности еще стоит отметить свежую версию Bluetooth 5.1 и литий-полимерную батарею 2,7 Вт-ч, обеспечивающую до 5 часов воспроизведения музыки и заряжающуюся от нуля до сотни за 2.5 часа.В итоге лично меня JBL GO 3 очень подкупает свои обновленным дизайном и крутыми вариантами расцветок корпуса. При официальной цене всего 2599 рублей эта колонка наверняка станет предновогодним хитом и ее будут разбирать в качестве подарка. Стоит недорого, а выглядит куда круче своей цены. Ко всему прочему, в новом поколении JBL GO 3 получила серьезный прирост к эргономике, еще лучше подходит для использования во время активного отдыха и стала мощнее прошлых поколений. В общем, искренне рекомендую эту прикольную малышку.